"كاديلاك" تدخل السباق الكهربائي بموديل SUV جديد

"كاديلاك" تدخل السباق الكهربائي بموديل SUV جديد
صورة: د.ب.أ
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 01:03

أعلنت شركة كاديلاك عن طرح سيارتها Lyriq الجديدة، ضمن فئة موديلات الكروس أوفر المعتمدة على نظام الدفع الكهربائي.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن أكثر ما يميز سيارتها الجديدة هو شاشة ضخمة بالمقصورة الداخلية قياس 33 بوصة بتقنية الواقع الافتراضي المعزز ومدى السير 480 كلم تقريبا، كما تقف على المنصة التقنية BEV3 الخاصة بجنرال موتورز.

وتسمح هذه المنصة بتجهيز السيارة بوحدة بطارية بسعة تصل إلى 200 كيلووات ساعة لتغذية المحرك الكهربائي قوة 180 كيلووات على المحور الأمامي والآخر بقوة 250 كيلووات على المحور الخلفي، ليصبح مجموع القوة 450 حصان.

وتتمتع السيارة بملامح رياضية أنيقة من خلال فتحات التهوية الكبيرة على المقدمة وشبكة المبرد الخاصة والكشافات النحيفة للغاية، والمظهر الجانبي بعضلات مفتولة، والسقف الانسيابي على غرار موديلات الكوبيه.

وتتمتع المقصورة الداخلية رباعية المقاعد بشاشة ضخمة قياس 33 بوصة، مع نظام قيادة شبه آلي، ونظام صوتي فائق. وتتوفر السيارة بسعر يبدأ من 60 ألف دولار.

السباق الكهربائي جنرال موتورز كاديلاك نظام الدفع

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
حوار مع السفير الألماني
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 22:40 2

حوار مع السفير الألماني

صوت وصورة
اتفاقية وزارة التضامن والعمران
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 20:22 4

اتفاقية وزارة التضامن والعمران

صوت وصورة
"ليديك" وفيضانات البيضاء
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 17:08 23

"ليديك" وفيضانات البيضاء

صوت وصورة
استثمارات يابانية في السيارات
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 14:59 8

استثمارات يابانية في السيارات

صوت وصورة
الفلاحة الإيكولوجية رافعة للتنمية
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 12:22 1

الفلاحة الإيكولوجية رافعة للتنمية

صوت وصورة
تعويضات خسائر الفيضانات
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 10:35 5

تعويضات خسائر الفيضانات