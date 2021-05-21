كارتيرون يوصي بتجديد عقد بنشرقي مع الزمالك

اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب نادي الزمالك المصري، بالدولي المغربي أشرف بنشرقي، لاعب الفريق “الأبيض”، أمس الجمعة، حسب ما ذكرته تقارير مصرية.

وأشارت صحيفة “أخبار اليوم” المصرية إلى أن كارتيرون عقد جلسة خاصة مع بنشرقي على هامش الحصة التدريبية، حيث طالبه بالتركيز على المواعيد المقبلة التي تنتظر الفريق، في ظل المنافسة القوية على الدوري المصري الممتاز.

وكشف كارتيرون لبنشرقي مدى أهميته داخل الملعب، باعتباره عنصرا أساسيا يعول عليه في المباريات الحاسمة بالدوري المصري، حسب المصدر ذاته.

أما “بوابة الأهرام” فذكرت أن إدارة الزمالك تدرس فتح ملف تمديد مقام الدولي المغربي بوصيف بطل إفريقيا، علما أن عقده مع الفريق سينتهي نهاية الموسم المقبل.

وأكدت أن قرار التجديد لبنشرقي جاء بناء على توصية من كارتيرون، الذي يعتبر اللاعب من الأعمدة الأساسية في “القلعة البيضاء”.

وساهم الدولي المغربي في تصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 51 نقطة.

ويتصدر بنشرقي قائمة الهدافين مناصفة مع أحمد ياسر ريان، لاعب سيراميكا كليوباترا، بـ11 هدفا لكل لاعب.