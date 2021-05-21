كارتيرون يوصي بتجديد عقد بنشرقي مع الزمالك

كارتيرون يوصي بتجديد عقد بنشرقي مع الزمالك
صورة: أرشيف
الجمعة 21 ماي 2021 - 20:01

اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب نادي الزمالك المصري، بالدولي المغربي أشرف بنشرقي، لاعب الفريق “الأبيض”، أمس الجمعة، حسب ما ذكرته تقارير مصرية.

وأشارت صحيفة “أخبار اليوم” المصرية إلى أن كارتيرون عقد جلسة خاصة مع بنشرقي على هامش الحصة التدريبية، حيث طالبه بالتركيز على المواعيد المقبلة التي تنتظر الفريق، في ظل المنافسة القوية على الدوري المصري الممتاز.

وكشف كارتيرون لبنشرقي مدى أهميته داخل الملعب، باعتباره عنصرا أساسيا يعول عليه في المباريات الحاسمة بالدوري المصري، حسب المصدر ذاته.

أما “بوابة الأهرام” فذكرت أن إدارة الزمالك تدرس فتح ملف تمديد مقام الدولي المغربي بوصيف بطل إفريقيا، علما أن عقده مع الفريق سينتهي نهاية الموسم المقبل.

وأكدت أن قرار التجديد لبنشرقي جاء بناء على توصية من كارتيرون، الذي يعتبر اللاعب من الأعمدة الأساسية في “القلعة البيضاء”.

وساهم الدولي المغربي في تصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 51 نقطة.

ويتصدر بنشرقي قائمة الهدافين مناصفة مع أحمد ياسر ريان، لاعب سيراميكا كليوباترا، بـ11 هدفا لكل لاعب.

أشرف بنشرقي الدوري المصري الممتاز. الزمالك المصري باتريس كارتيرون

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
ضحية العبور إلى سبتة المحتلة
السبت 22 ماي 2021 - 01:02

ضحية العبور إلى سبتة المحتلة

صوت وصورة
منع وقفة تضامنية مع فلسطين
الجمعة 21 ماي 2021 - 22:23 26

منع وقفة تضامنية مع فلسطين

صوت وصورة
استعدادات الوداد ومولودية الجزائر
الجمعة 21 ماي 2021 - 21:32

استعدادات الوداد ومولودية الجزائر

صوت وصورة
استرجاع سبتة ومليلية
الجمعة 21 ماي 2021 - 17:05 21

استرجاع سبتة ومليلية

صوت وصورة
غضب من مطرح للنفايات
الجمعة 21 ماي 2021 - 12:40 3

غضب من مطرح للنفايات

صوت وصورة
بوشتى الشارف يفضح حاجب
الجمعة 21 ماي 2021 - 11:43 8

بوشتى الشارف يفضح حاجب