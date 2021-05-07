"كارلكس" تجري تعديلات على فيراري 812 Superfast

أجرت شركة “كارلكس ديزاين” تعديلات تصميمية على المقصورة الداخلية لفيراري 812 Superfast لتضفي عليها مزيدا من الجاذبية والتفرد.

وأوضحت الشركة البولندية أنها تزين المقصورة الداخلية باللون الأصفر ليخلق تباينا جذابا مع اللون الداكن المهيمن عليها. ويظهر اللون الأصفر على خيوط الحياكة والكونسول الأوسط وكإطار لفتحات التهوية وألواح الأبواب. وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي المقاعد على أشرطة باللون الرمادي الفضي.

وتوفر شركة التعديل للسيارة أيضا طقما من العجلات، التي تتألق بتصميم خاص من الشركة البولندية وبقياس 22 بوصة.

ولم تقم الشركة بإجراء أية تعديلات تقنية على السيارة؛ حيث تظل معتمدة على سواعد محرك V12 بقوة 800 حصان.