"كاسيو" تطلق الساعة الذكية G-Shock GSW-H1000 الجديدة

"كاسيو" تطلق الساعة الذكية G-Shock GSW-H1000 الجديدة
صورة: د.ب.أ
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 01:30

أطلقت شركة كاسيو ساعتها الذكية G-Shock GSW-H1000 الجديدة، التي تعتمد على نظام التشغيل جوجل Wear OS، بسعر يبلغ نحو 700 دولار أمريكي.

وأوضحت الشركة اليابانية أن ساعتها الذكية G-Shock GSW-H1000 الجديدة تأتي مزودة بشاشتين: واحدة لمسية ملونة قياس 1.2 بوصة بدقة وضوح 360 × 360 بيكسل، والأخرى شاشة LCD أحادية اللون فوق الشاشة الرئيسية مباشرة وتصبح شفافة عند استخدام الشاشة الملونة.

وتتمتع الساعة الجديدة بجسم متين يمكنه تحمل ضغط حتى 20 بار، ما يسمح بالغوص حتى عمق 200 متر.

كما تزخر الساعة بالعديد من المستشعرات بما في ذلك نظام GPS ومستشعر لمعدل ضربات القلب وبارومتر وجيروسكوب وبوصلة مغناطيسية ومقياس للارتفاع، مع إمكانية تخزين الخرائط على الساعة مباشرة لاستخدامها بدون الحاجة إلى هاتف ذكي.

وتدعم الساعة الذكية الجديدة المساعد الصوتي جوجل Assistant، ويمكنها الاقتران بهواتف آيفون وهواتف أندرويد عبر التطبيق G-Shock Move .

الساعة الذكية جوجل Assistant شاشتين شركة كاسيو نظام GPS

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