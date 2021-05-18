"كاسيو" تطلق ساعتها الذكية G-Shock GBA900 الجديدة

أعلنت شركة كاسيو عن إطلاق ساعتها الذكية G-Shock GBA900 الجديدة بوظائف متطورة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن ساعتها الجديدة تأتي بواجهة تناظرية مع شاشة رقمية وتوفر وظائف تتبع اللياقة البدنية واتصال البلوتوث بالهاتف الذكي وتتمتع بجسم متين وقوي.

وتهدف شركة كاسيو من خلال ساعتها الذكية الجديدة إلى تلبية متطلبات المستخدمين، الذين لا يرغبون في الاستغناء عن تتبع اللياقة البدنية حتى بدون استعمال هاتف ذكي، وتقوم الساعة باحتساب عدد الخطوات المقطوعة، وتقوم الخوارزميات باحتساب المسافة والسرعة والسعرات الحرارية المستهلكة، ولا تشتمل الساعة على وحدة GPS مدمجة بها، ولكنها تعتمد على الوحدة الموجودة بالهاتف الذكي المقترن بها طالما كان موجودا في نطاق تغطية تقنية البلوتوث.

وتروج الشركة اليابانية لساعتها الذكية الجديدة من خلال الجسم المتين والقوي، والذي يمتاز بمقاومة الصدمات ومقاومة الماء حتى عمق 200 متر، مشيرة إلى أن فترة تشغيل البطارية تمتد إلى عامين.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على واجهة تناظرية وشاشة رقمية لإظهار التاريخ والوقت وساعة الإيقاف ولإظهار المكالمات الهاتفية الواردة على الهاتف الذكي المقترن بالساعة، بالإضافة إلى وجود إضاءة يتم تنشيطها تلقائيا عند تدوير المعصم للنظر في الساعة.

وأعلنت شركة كاسيو عن توافر الساعة الذكية G-Shock GBA900 باللون الأبيض والأسود والأزرق والأحمر.