"كافيار" تطلق إصدارا ذهبيا من أبل AirPods Max

أعلنت شركة “كافيار” عن إطلاق إصدار ذهبي من سماعة الرأس أبل AirPods Max بسعر يبلغ 97 ألف و500 يورو.

وأوضحت الشركة الروسية أن هذه التكلفة الباهظة ترجع بالأساس إلى تصنيع بعض أجزاء من سماعة الرأس الفاخرة من الذهب وجلد التمساح النادر.

وعلى الرغم من أن سماعة أبل AirPods Max العادية ليست رخيصة ومصنوعة من خامات فائقة الجودة تفوق الموديلات المنافسة، إلا أن جسم سماعة الرأس اللاسلكية المصنوع من الألومنيوم قد لا يروق للبعض، ولذلك قدمت شركة كافيار سماعة الرأس الفاخرة في إصدار Gold White أو Gold Black.

ونظرا للتكلفة الباهظة لسماعة الرأس الفاخرة، فإن كل إصدار يقتصر على نسخة واحدة، وقد قامت الشركة الروسية بتصنيع جسم سماعة الرأس من توليفة من الذهب عيار 18 وجلد التمساح الأبيض أو الأسود النادر، ولم تعلن الشركة عن أية بيانات بخصوص كمية الذهب المستعملة في تصنيع سماعة الرأس الفاخرة.

وعلى صعيد الجوانب التقنية لم يطرأ أي تغيير على الإصدار الذهبي الفاخر مقارنة بسماعة الرأس AirPods Max العادية، بما في ذلك وظيفة إلغاء الضوضاء النشطة وتقنية الصوت ثلاثي الأبعاد 3D Audio والطارة الدوارة للتحكم في شدة الصوت والتشغيل، والتي تم تصميمها على غرار التاج الرقمي في ساعة أبل ووتش.