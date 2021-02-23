كافيار تطلق إصدارا ذهبيا من بلاي ستيشن 5

أعلنت شركة كافيار عن إطلاق الإصدار الذهبي Golden Rock الفاخر من جهاز الألعاب سوني بلاي ستيشن 5.

وأوضحت الشركة المشهورة بإنتاج الموديلات الفاخرة من الهواتف الذكية أن إصدارها Golden Rock من جهاز الألعاب الشهير يتوفر بسعر يبلغ 450 ألف و490 يورو.

وأكدت الشركة الروسية أنها تقدم “تحفة فنية من المجوهرات” نظير هذه التكلفة الباهظة؛ نظرا لأن إنتاج جسم الجهاز الملفت للأنظار مر بعمليات معقدة للغاية، موضحة أنها استخدمت 5ر4 كجم من الذهب عيار 18، بتكلفة لا تقل عن 158 ألف يورو بالسعر الحالي، كما تأتي وحدة التحكم DualSense مكسوة بجلد التمساح بدلا من الذهب، ويقتصر إنتاج هذا الإصدار الفاخر على 9 نسخ فقط.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة كافيار عن إطلاق إصدارين من جهاز بلاي ستيشن 5 بتكلفة اقتصادية، ويقتصر إنتاج الإصدار Carbon على 99 نسخة فقط ويتوافر نظير تكلفة 5260 يورو، وقد قامت الشركة الروسية بتصنيع أجزاء من جسم جهاز الألعاب من الكربون، ولذلك فإنه يبدو بشكل أنيق للغاية.

ويمتاز إصدار كافيار Alligator الفاخر من جهاز الألعاب بلاي ستيشن 5 بكسوة جلد التمساح الطبيعي، وهو ما ينطبق أيضا على وحدة التحكم DualSense، ويقتصر إنتاجه على 99 نسخة، ويأتي شعار شركة كافيار فقط مصنوعا من الذهب الخالص عيار 24، ويتوافر هذا الإصدار بتكلفة 7350 يورو.