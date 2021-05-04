كافيار تطلق نسخة ذهبية من آيفون 12 برو

أعلنت شركة كافيار عن إطلاق الإصدار الخاص iPhone 12 Pro Excellence Edition والمستوحى من تصميم سيارة تسلا Model S.

وأوضحت الشركة الروسية أن الإصدار الخاص iPhone 12 Pro Excellence Edition يتوفر إما باللون الذهبي مع لمسات باللون الأسود أو باللون الأسود مع لمسات باللون الذهبي، ويقتصر انتاجه على 99 نسخة فقط.

ولم تعتمد شركة كافيار في الهاتف الذكي على الذهب الحقيقي، ولكنه يأتي بجسم مطلي بالتيتانيوم بما في ذلك طبقة PVD، والتي تجعل الهاتف الذكي قويا للغاية ويتمتع بمقاومة كبيرة للخدش.

ويظهر شعار Caviar محفورا على جانب الهاتف الذكي، وعلى الجانب الآخر يظهر ترقيم الجهاز وفقا للعدد الإجمالي 99 نسخة.

ويتوفر الهاتف الذكي iPhone 12 Pro Excellence Edition بسعر يتراوح بين 5550 و7070 يورو حسب الموديل وسعة الذاكرة.