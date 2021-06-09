"كافيار" تكسو تسلا Model S Plaid+ بالذهب

قدمت شركة كافيار تصورا فاخرا للسيارة الكهربائية تسلا Model S Plaid+؛ حيث قامت الشركة الروسية بتزيين أجزاء من السيارة بالذهب، معظمها في المقدمة مثل شبكة المبرد.

وأوضحت كافيار أن سيارتها المعدلة تحمل الاسم Excellence 24K، ويقتصر انتاجها على 99 نسخة فقط، وتتوفر بسعر 300 ألف دولار أمريكي.

جدير بالذكر أن السيارة تسلا Model S Plaid+ الكهربائية تنطلق بقوة 1100 حصان، وتتمتع بمدى سير يبلغ 840 كلم، ومن المقرر طرحها في الأسواق بحلول نهاية العام الجاري