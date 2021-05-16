مؤسسة موتسيبي تموّل بطولة المدارس الإفريقية

عقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، أمس السبت، اجتماعا هاما بالعاصمة الرواندية كيغالي، بحضور الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو، ورئيس “الكاف” باتريس موتسيبي، تم خلاله اتخاذ مجموعة من القرارات، أبرزها تحديد الملعب الذي سينال شرف احتضان نهائي دوري الأبطال.

وأكد الجهاز الوصي على كرة القدم بالقارة السمراء، عبر موقعه الرسمي، أن اللجنة التنفيذية أشارت من جديد إلى التزامها بالحكامة الرشيدة، وتطوير البنية التحتية لكرة القدم، وإضفاء الطابع الاحترافي على التحكيم في إفريقيا.

المسابقات وقرارات أخرى للجنة التنفيذية

وكما أشارت “هسبورت” في مواد سابقة، فقد أكدت “الكاف” بشكل رسمي، في بلاغها، أن نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا سيُقام بالمغرب، في حين ستحتضن البنين نهائي كأس الكونفدرالية، وستنال مصر شرف احتضان نهائي دوري الأبطال للسيدات وكأس الأمم الإفريقية 2023 لأقل من 20 سنة، بينما ستقام نهائيات كأس إفريقيا 2023 لأقل من 17 سنة بالجزائر، وستحتضن الموزمبيق كأس الأمم الإفريقية 2022 لكرة القدم الشاطئية.

بطولة المدارس الإفريقية

وأقر الاجتماع المذكور العمل الذي تم إنجازه في وضع أساس متين لبطولة “الكاف” لكرة القدم للمدارس الإفريقية، وتمت إعادة إطلاق برنامج التدريب، الذي يهدف إلى تعزيز احتراف التحكيم في إفريقيا.

وأبلغ رئيس “الكاف” اللجنة التنفيذية بقرار مؤسسة موتسيبي بالتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لـ”الكاف” من أجل تمويل بطولة كرة القدم للمدارس الإفريقية، التي ستعتبر جزءا من مسابقات الكونفدرالية.

تطوير البنية التحتية

كما تم التطرق إلى موضوع البنية التحتية، حيث أحيطت اللجنة علما بعرض موثق عن حالة البنية التحتية لكرة القدم بالقارة، وقامت بتقييم الاحتياجات، حيث تم تقديم العرض مرفقاً بخطة لتمويل التحسينات اللازمة، تصل قيمتها إلى مليار دولار.

احتراف حكام المباريات بإفريقيا

كذلك تم إخطار اللجنة التنفيذية بالبرنامج التدريبي لمجموعة النخبة من حكام “الكاف”، وهو ناتج عن اتفاقية تعاون موقعة مع “الفيفا”، وتقدر ميزانيته بما يقارب مليون دولار سنويا. ويهدف البرنامج إلى التعاقد مع حكام سيتم دفع رواتبهم ومراقبتهم وتدريبهم من قبل “الكاف” و”الفيفا”.

يشار إلى أن نهائي كأس الكونفدرالية للسنة الماضية قد احتضنه مركب مولاي عبد الله بمدينة الرباط، وقد عرف تتويج فريق نهضة بركان باللقب على حساب بيراميدز المصري، فيما احتضن ملعب القاهرة بمصر نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي عرف تتويج الأهلي على حساب غريمه الزمالك.