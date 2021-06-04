"كانو" تكشف عن الفان Lifestyle Vehicle الكهربائية

كشفت شركة كانو النقاب عن سيارتها الفان الكهربائية Lifestyle Vehicle الجديدة، التي من المقرر طرحها في الأسواق خلال العام القادم بسعر يبدأ من 34 ألف و750 دولارا أمريكيا.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سيارتها Lifestyle Vehicle الجديدة تعتمد على ما يسمى بمنصة Skateboard، والتي تتمتع بمرونة كبيرة في ترتيب المقاعد وشكل المقصورة الداخلية، وتصميم المقود ليتواءم مع كامل تصميم المقصورة الداخلية، وهو ما يسمح بالتجهيز بتقنيات القيادة الآلية.

وتدعم المنصة تكوينات المحركات المزدوجة أو الأمامية أو الخلفية. وتم تصميم الوحدة الأساسية الخلفية بقوة 304 حصان وعزم دوران 450 نيوتن متر، والوحدة الأمامية بقوة 200 حصان وعزم دوران 320 نيوتن متر.

وتسمح بطارية Lifestyle Vehicle سعة 80 كيلووات ساعة بالوصول إلى مدى السير 400 كلم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كلم.

ويوجد جسم فولاذي مبطن بالبلاستيك الحراري على الهيكل، وذلك ضمن نطاق ألوان كبير بشكل لا نهائي. ويبلغ الوزن الفارغ للسيارة طنين، مع حمل 580 كجم. وتتوفر السيارة بالموديلات “Base” و “Premium” و “Adventure” و “Delivery”.

وتسع السيارة البالغ طولها 4.42 متر خمسة أو سبعة مقاعد، كما يبلغ عرضها 1.90 متر وارتفاعها 1.85 متر. وتتمتع السيارة بتصميم انسيابي يتخلى عن الزوايا الحادة مع أسطح زجاجية كبيرة.

وتتمتع المقصورة الداخلية بتصميم عصري مع قمرة رقمية ومقود صغير ليس له اتصال ميكانيكي مع العجلات، والسيارة مدعومة بالعديد من أنظمة الكاميرات والرادار، ومستشعرات تعمل بالموجات فوق الصوتية.