كرة السلة المغربية تستعد للمنافسات الإفريقية

يدخل المنتخب الوطني المغربي لكرة السلة في معسكر تدريبي مغلق بالرباط، وذلك في الفترة ما بين 20 و24 يناير الجاري.

بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار استعدادات النخبة الوطنية للمرحلة الثالثة من إقصائيات المجموعة الإفريقية الخامسة المؤهلة لنهائيات ” أفرو – باسكيط “، التي ستقام من 19 إلى21 فبراير المقبل بتونس.

وقد استدعى المدرب الوطني نوفل الورياشي 20 لاعبا للدخول في هذا التجمع الإعدادي، حيث ضمت اللائحة كل من بدرالدين أوزوكا، وجهاد بنشليخة، وسفيان بن مهين، ومحمد شوعا، وعثمان الكانا، وعبد الكريم الهوا، وأنس الموساوي، وحمزة فولان، وحبيب والي، وياسين هيلة، ويونس الإدريسي، وسفيان كوردو، وعمر لعناني، وعبد العالي لحريشي، وسفيان نديم، وعلي سكين، وحمزة الزهواني، ومحمد أبوسلامة، وسامي الورياشي، وكريم كوراري.