كرة السلة المغربية تستعد للمنافسات الإفريقية

كرة السلة المغربية تستعد للمنافسات الإفريقية
صورة: أرشيف
الثلاثاء 19 يناير 2021 - 22:03

يدخل المنتخب الوطني المغربي لكرة السلة في معسكر تدريبي مغلق بالرباط، وذلك في الفترة ما بين 20 و24 يناير الجاري.

بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار استعدادات النخبة الوطنية للمرحلة الثالثة من إقصائيات المجموعة الإفريقية الخامسة المؤهلة لنهائيات ” أفرو – باسكيط “، التي ستقام من 19 إلى21 فبراير المقبل بتونس.

وقد استدعى المدرب الوطني نوفل الورياشي 20 لاعبا للدخول في هذا التجمع الإعدادي، حيث ضمت اللائحة كل من بدرالدين أوزوكا، وجهاد بنشليخة، وسفيان بن مهين، ومحمد شوعا، وعثمان الكانا، وعبد الكريم الهوا، وأنس الموساوي، وحمزة فولان، وحبيب والي، وياسين هيلة، ويونس الإدريسي، وسفيان كوردو، وعمر لعناني، وعبد العالي لحريشي، وسفيان نديم، وعلي سكين، وحمزة الزهواني، ومحمد أبوسلامة، وسامي الورياشي، وكريم كوراري.

أفرو - باسكيط المنتخب المغربي كرة السلة معسكر تدريبي

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‫تعليقات الزوار

1
  • عبودي
    الثلاثاء 19 يناير 2021 - 23:28

    خساره جديده احبائي في مجال رياضي اخر .. لا يوجد في المغرب كره سله

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

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