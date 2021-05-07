كرييتف تطلق سماعة الساوند بار SXFI Carrier الجديدة

أعلنت شركة كرييتف عن توسيع باقة موديلاتها من سماعات الساوند بار من خلال إطلاق الموديل SXFI Carrier الجديد.

وأوضحت الشركة السنغافورية أن سماعة الساوند بار الجديدة، التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة Dolby Laboratories، تعتبر أول موديل مزود بتقنية Super-X-Fi Headphone Holography.

وبفضل هذه التقنية الجديدة فإن سماعة الساوند بار SXFI Carrier توفر للمستخدم صوتا فائق النقاء بفضل نظام مكبرات الصوت Dolby Atmos المعد خصيصا لذلك، وتعمل تقنية Super X-Fi Headphone Holography على إنشاء مرحلة الصوت لنظام الصوت المحيطي المجسم في سماعات الرأس عن طريق الذكاء الاصطناعي من أجل التمتع بتجربة استماع طبيعية.

وتعتمد سماعة الساوند بار الجديدة على تقنية SuperWide مثل الموديل السابق، كما أنها تزخر بسبعة مشغلات مع مضخم صوت خاص بكل منها ويتم التحكم فيه عن طريق DSP.

وتشتمل سماعة الساوند بار الجديدة على العديد من منافذ التوصيل مثل تقنية البلوتوث ومنفذ USB-C ومنفذ USB-A واثنين من منافذ HDMI 2.1 بالإضافة إلى منفذ HDMI eARC لتشغيل المواد الصوتية عالية الدقة وغير المضغوطة والخالية من الفقدان. وإلى جانب سماعة الساوند بار تضم باقة التوريد صب ووفر لاسلكي 10 بوصة.