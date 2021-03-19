كساد النقل السياحي يدفع مهنيين إلى الاحتجاج

خاض مهنيو النقل السياحي، الخميس، وقفة احتجاجية بمراكش، تنديدا بتجاهل الحكومة لمطالبهم المستعجلة والملحة.

الاحتجاج الذي دعت إليه الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، استنكر المشاركون فيه “السياسة الحكومية” التي تمت بها معالجة ملفاتهم المطلبية، و”عدم اتخاذ أي تدابير لإنقاذ قطاع النقل السياحي بالمغرب”.

وندد المحتجون بما نعتوه بـ”التسويف والتماطل” اللذين واجهت بهما المجموعة البنكية والجمعية المهنية لشركات التمويل مطالبهم، ومنها “تطبيق القرار القاضي بتأجيل سداد الديون بدون فوائد، كما تنص على ذلك خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، وتجاهل الحكومة وعدم حمايتها المهنيين من مؤسسة القروض”.

الإعفاء من الضريبة على المحور والضريبة المهنية تماشيا مع عقد برنامج 2020/2022، وتمديد دعم الأجراء، وإعادة صياغة دفتر التحملات الخاص بقطاع النقل السياحي، وإشراك المهنيين في وضع أي برنامج أو خطة عمل تهم القطاع، مع تعليق المذكرة رقم 19.7539، وتخصيص دعم مباشر للمقاولات من أجل إنقاذ القطاع من الكساد، مطالب أخرى للمهنيين كانت وراء هذا الاحتجاج.