كشافات LED لا تخلو من العيوب

كشافات LED لا تخلو من العيوب
صورة: د.ب.أ
الأحد 10 يناير 2021 - 03:34

أفاد موقع السيارات النمساوي بأنه على الرغم من أن الكشافات العاملة بتقنية LED الحديثة توفر إضاءة أفضل من الكشافات المزودة بمصابيح الهالوجين أو الزينون، إلا أنها لا تخلو من العيوب.

وأوضح الخبراء أن أهم هذه العيوب يتمثل في ضرورة تغيير الكشاف بأكمله في حال حدوث تلف بدايودات LED؛ نظرا لأن هذه الدايودات تشكل وحدة واحدة مع الكشاف.

وبالتالي لا يمكن تغيير الدايودات بشكل منفصل بخلاف المصابيح الأخرى، ما يعني تكبّد المستخدم لتكاليف عالية.

ومن العيوب الأخرى أن هذا الأمر يستغرق وقتا طويلا؛ نظرا لأنه بعد تغيير الكشاف بأكمله يجب إجراء معايرة لبعض الوظائف مثل ضوء المنعطفات المتوائم أو ضوء السير الأوتوماتيكي، وهذا يعني أن العملية بأكملها تتسم بالتعقيد.

إضاءة أفضل العيوب الكشافات مصابيح

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
قوّة العلاقات المغربية الأمريكية
الأحد 10 يناير 2021 - 16:37 9

قوّة العلاقات المغربية الأمريكية

صوت وصورة
قنصلية واشنطن في الداخلة
الأحد 10 يناير 2021 - 15:12 33

قنصلية واشنطن في الداخلة

صوت وصورة
القصيدة البدوية في جهة الشرق
الأحد 10 يناير 2021 - 14:11 20

القصيدة البدوية في جهة الشرق

صوت وصورة
إنجاز طريق يخلّف استياء بفاس
الأحد 10 يناير 2021 - 12:26 14

إنجاز طريق يخلّف استياء بفاس

صوت وصورة
حرفيو الخشب وأضرار الجائحة
الأحد 10 يناير 2021 - 10:25 2

حرفيو الخشب وأضرار الجائحة

صوت وصورة
بياض الثلج على جبال بني ملال
السبت 9 يناير 2021 - 22:16 2

بياض الثلج على جبال بني ملال