كشافات LED لا تخلو من العيوب

أفاد موقع السيارات النمساوي بأنه على الرغم من أن الكشافات العاملة بتقنية LED الحديثة توفر إضاءة أفضل من الكشافات المزودة بمصابيح الهالوجين أو الزينون، إلا أنها لا تخلو من العيوب.

وأوضح الخبراء أن أهم هذه العيوب يتمثل في ضرورة تغيير الكشاف بأكمله في حال حدوث تلف بدايودات LED؛ نظرا لأن هذه الدايودات تشكل وحدة واحدة مع الكشاف.

وبالتالي لا يمكن تغيير الدايودات بشكل منفصل بخلاف المصابيح الأخرى، ما يعني تكبّد المستخدم لتكاليف عالية.

ومن العيوب الأخرى أن هذا الأمر يستغرق وقتا طويلا؛ نظرا لأنه بعد تغيير الكشاف بأكمله يجب إجراء معايرة لبعض الوظائف مثل ضوء المنعطفات المتوائم أو ضوء السير الأوتوماتيكي، وهذا يعني أن العملية بأكملها تتسم بالتعقيد.