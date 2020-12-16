أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار1
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
00:15
فليكس .. ذاكرة بصرية من الزمن المراكشي الجميل
-
23:16
عُمال منجم يعتصمون بعُمق 700 متر تحت الأرض
-
22:11
13 فريقا يضمنون العبور إلى دور 32 من كأس العرش
-
21:05
التامك: روس يكنّ حقدا شديدا للمملكة المغربية
-
20:20
القضاء يفرج عن محامي بنسليمان بعد جلسات ساخنة
-
19:33
تفاصيل التوزيع الجغرافي لحالات "كورونا" الجديدة
-
19:26
"بريتش كانسل" يدشن مكتبة رقمية بجامعة الأخوين
-
18:32
الجزائر تحتج على إشادة وزير تونسي أسبق بالمغاربة
-
17:33
تنحية الرئيسة تغري "الأحرار وبيجيدي" في المحمدية
-
16:12
"جامع الفنا" تحتضن متحف التراث المغربي غير المادي
-
15:56
علماء يبحثون عن لقاح ضد "كورونا" في أوراق التبغ
-
15:16
شرطة بني ملال تنفي تسجيل سرقة بالسلاح الأبيض
هاد الكرررونا جابتنا ستا و ضما. والعفو ا مولانا