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‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • amine
    17 دجنبر 2020 الساعة 00:12

    هاد الكرررونا جابتنا ستا و ضما. والعفو ا مولانا

    1
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