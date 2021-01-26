كفاح بائعة خضر

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‫تعليقات الزوار

3
  • سباتة
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 21:57

    و فييييييينك أ طراكس شوف لالياتك بنات الأصل. سير أ بنت لحلال الله إسهل عليك و رزقك كل م كتمناي.

    7
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  • مغربي
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 21:57

    النضال و الكفاح الحقيقي. ..ما رأيكم السيدات السادة مناضلي حزب العدالة والتنمية ؟..

    5
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  • saadadam
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 22:06

    هده ااسيدة مثابرة مند زمان اعرفها جد المعرفة من سوق البرارك الى سوق طارق وسوق الظلمة بالبرنوصى احييها من هدا المنبر على هده الشهامة التى تتوفر عليها واتمنى من المسؤولين بأخد عين الاعتبار لهده الفئة المهمشة وإعطائها فرصة قصد عدم الولوج الى عالم الانحراف والتشرد والله يير الامور للجميع وتحياتى لهده السيدة المثابرة على كسب لقمة العيش بالحلال الله إوفقها لما فيه خير

    3
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