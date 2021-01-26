كفاح بائعة خضر

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تعليقات الزوار3
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و فييييييينك أ طراكس شوف لالياتك بنات الأصل. سير أ بنت لحلال الله إسهل عليك و رزقك كل م كتمناي.
النضال و الكفاح الحقيقي. ..ما رأيكم السيدات السادة مناضلي حزب العدالة والتنمية ؟..
هده ااسيدة مثابرة مند زمان اعرفها جد المعرفة من سوق البرارك الى سوق طارق وسوق الظلمة بالبرنوصى احييها من هدا المنبر على هده الشهامة التى تتوفر عليها واتمنى من المسؤولين بأخد عين الاعتبار لهده الفئة المهمشة وإعطائها فرصة قصد عدم الولوج الى عالم الانحراف والتشرد والله يير الامور للجميع وتحياتى لهده السيدة المثابرة على كسب لقمة العيش بالحلال الله إوفقها لما فيه خير