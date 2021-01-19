"كلام الليل يمحوه النهار" .. "قربالة" في بيت "العدالة والتنمية"

"كلام الليل يمحوه النهار" .. "قربالة" في بيت "العدالة والتنمية"
صورة: أرشيف
الثلاثاء 19 يناير 2021 - 16:43

تراجع القيادي في حزب العدالة والتنمية مصطفى الإبراهيمي عن تهديداته التي أطلقها مساء أمس بخوض وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية بالرباط، مباشرة بعد الخبر الذي نشرته هسبريس صباح اليوم.

وأكد مصدر هسبريس الذي حضر اجتماع الأمانة العامة لـ”البيجيدي” أن الإبراهيمي ليس وحده من دعا إلى الاحتجاج على وزارة الداخلية، بل كذلك رضا بوكمازي، النائب البرلماني عن الحزب ذاته، وذلك بحضور الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني وأعضاء الأمانة العامة.

واعتبر مصدر الجريدة أن من حقّ الإبراهيمي نفي ما نشرته هسبريس، لكنه أضاف قائلا: “هذا لعب الدراري من قيادي مهزوز .. بأي وجه سيحضر رئيس فريقنا البرلماني اجتماع الأمانة العامة المقبل بعد أن أطلق تهديداته بالاحتجاج على وزارة الداخلية أمام الأخ الأمين العام وباقي أعضاء الأمانة العامة ثم تراجع عنها بعد خبر من سطرين”.

يذكر أن الاجتماع الأخير للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية شهد كذلك ملاسنات حادة وغير مسبوقة بين عبد الحق العربي، المدير العام للحزب، والوزير عبد القادر اعمارة، حول تفاصيل بناء وهندسة المقر الجديد للحزب.

نص التوضيح التي توصلت به الجريدة من مصطفى الإبراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب:

ورد في إحدى مقالاتكم الصادرة يوم الثلاثاء 19 يناير 2021، بأنني خلال اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ترأسه السيد سعد الدين العثماني هددت بوقفة أمام وزارة الداخلية احتجاجا على دورية هذه الأخيرة حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، وإذ أنفي نفيا قاطعا هذا الادعاء بالتهديد بالوقفة الاحتجاجية، فإنني أؤكد على موقف فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بضرورة احترام اختصاصات الجماعات الترابية والقوانين التنظيمية المنظمة لها، خاصة ما يتعلق بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات وترشيد نفقاتها حسب الأولويات الضرورية أخذا بعين الاعتبار إكراهات الموارد التي تفرضها الجائحة.

حزب العدالة والتنمية رضا بوكمازي سعد الدين العثماني مصطفى الإبراهيمي

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‫تعليقات الزوار

11
  • lemaroquino
    الثلاثاء 19 يناير 2021 - 16:51

    الديك المدبوح يرقص رقصة الموت و العدالة و التنمية ادياكها يرقصون الرقصة الأخيرة

    15
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  • Nordine dghoghi
    الثلاثاء 19 يناير 2021 - 16:55

    انا مزاوك فيكم الى ما عطونا تساع.. هالعار…
    قهرتونا حكرتونا لا صحة لا تعليم لا سكن لا خدمة ..

    32
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  • mansour
    الثلاثاء 19 يناير 2021 - 16:57

    هاذه هي الصورة والوجه الحقيقي ديال هاد الشلاهبية مكاين غير مصلحتي وتمثيل على الشعب لاكن الله يمهل ولا يهمل أكيد الله سبحانه سينتقم من الظالم ومن ضيع الأمانة طال الزمان او قصر

    22
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  • م عبدو
    الثلاثاء 19 يناير 2021 - 16:58

    حزب مهزوز الأوكان وبدأت أسسه تنهار عند “فرشوهم”المغاربة بأنهم تجار الدين ولا يفقهون شيئا في السياسة ولا تهمهم مصلحة البلاد. الله يزيدكم تفرقة بعد تفرقة أيها المتسابقون على الريع والكراسي.

    20
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  • بلحاج
    الثلاثاء 19 يناير 2021 - 17:03

    البلاد في حاجة إلى مستشفيات و مدارس مجهزة و ليس إلى بنايات ليست مستعجلة .
    اتقوا يوما لا ينفع فيه لا مال و لا بنين و لا جاه ان كنتم مؤمنين.

    13
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  • كل فيك تمام
    الثلاثاء 19 يناير 2021 - 17:06

    اللي ولف الرضاعة من البزولة… ما يفرقها واخ يضربوه بقنبولة

    9
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  • fondation liquidation
    الثلاثاء 19 يناير 2021 - 17:09

    مليارات ميزانية تمويل تشييد المقر الجديد للحزب ستخضع لقانون احدثته حكومة بن كيران الخاص بحسابات تسيير ميزانيات الاحزاب لعله قانون التصفية لا حزازات الشكلية الهندسية للمقر التي تنص عليها قرارات ربط المحاسبة بالمسؤولية بل المال العام ستحاسب عليه الدولة

    5
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  • فؤاد ألمانيا
    الثلاثاء 19 يناير 2021 - 17:18

    سأحكي لكم قصة صغيرة وبدون ذكر الإسم :
    أحد أقاربي برلماني وينتمي لحزب العدالة تحدثت معه قليلا في السياسة وفي الاستحقاقات القادمة فأكد لي أنه سوف يتقدم للإنتخابات القادمة باسم ( دكان آخر سياسي ) هكذا قال وزاد على ان حزب العدالة لاعلاقة له بالدين وقد افتضح أمره للقاصي والداني وجل منتميه همهم الوحيد ( المناصب وتغيير الزوحات والخليلات و..و…و..) فقلت له انت كذالك منهم ، فأجاب بكل صراخة : أنا كذالك شاركت باسم حزبهم في الانتخابات الاخيرة لانني كنت واثق ان الحزب سيترك لتسيير الحكومة مرة أخرى رغم ان منتمي هذا الحزب ( بينهم وبين السياسة غير الخير والإحسان ) واكذ كذالك ان هناك تطاحن بيم تيار ( بن كيران والبرلماني حامي الدين ) وتيار العثماني …….المهم ذكر لي اشياء عن اعضاء هذا الحزب استحيي ذكرها في هذا المقام المحترم ……….

    1
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  • medmod
    الثلاثاء 19 يناير 2021 - 17:30

    الصراحة حزب النذالة كلا فلوس الشعب او بغا ايدور لفلوس الحزب بغا ياكل راسو . خمسة الملايير باش ابني مقر . هذا قصر سليمان ماشي مقر حزب . او قظية اخرى الحزب صغار او بغا ابان كبييييير من خلال المقر . والله العظيم الى اعضاء هاذ الحزب عندهم ريوس ما كيستافذ منهم غير الحلاق . الله اداوي الحال .

    0
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  • متتبع
    الثلاثاء 19 يناير 2021 - 17:30

    بغينا حقنا في الترقية المالية المجمدة والتي تتراكم عام بعد عام على الجماعة مند 2017.حزب ضد الموظفين التعاقد في التوظيف الأستاذ داءما مهدد . تخفيض النسبة في التقاعد إلى 2في الماءة يعني تخفيض الأجرة اقل سلم 500درهم . البطالة تزداد لأصحاب الشواهد. حسبنا الله ونعم الوكيل

    0
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  • saad
    الثلاثاء 19 يناير 2021 - 17:44

    لم تعودوا تخيفون أحد غرقتم في وحل الريع ولبستكم الفضاءح ونزعت انيابكم البلاستيكية وذقتم حلاوة المال والرفاه واثاقلتم ورضيتم بالذي رضيتم به وأصبح البجيدي ومنادلوه من الماضي الذي سينسى قريبا جدا ايها الغافلون .

    1
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