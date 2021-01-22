كمية من "الماحيا" تورط شخصا في بيوكرى

كمية من "الماحيا" تورط شخصا في بيوكرى
صورة: أرشيف
الجمعة 22 يناير 2021 - 11:11

أوقفت مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية لبيوكرى، الجمعة، مروج ممنوعات من ذوي السوابق القضائية، وذلك على إثر دورية اعتيادية لفرقة النجدة بمدخل المدينة راودتها شكوك حول هوية ركاب شاحنة، كان من ضمنهم الموقوف.

وحجزت الشرطة لدى الموقوف، الملقب بـ”الخروج”، كمية مهمة من مخدر الشيرا ومبلغا ماليا من عائدات الترويج. كما أسفرت عملية تفتيش منزله بدوار “تن باها” بجماعة واد الصفا، من طرف مصالح الشرطة القضائية، عن حجز أزيد من 100 لتر من مسكر ماء الحياة (ماحيا) معدة للترويج.

واستدعت مصالح الشرطة القضائية للأمن عناصر المركز الترابي لبيوكرى، الذي صدرت عنه مذكرات بحث عن الموقوف، من أجل الاستماع إليه، في أفق إتمام مسطرة البحث التمهيدي معه وإحالته على أنظار القضاء.

يشار إلى أن مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى مازالت عاجزة عن فك لغز الاعتداء الجسدي على دركي من طرف مروج ممنوعات.

كما أن الجماعة الترابية واد الصفا شهدت في الآونة الأخيرة أحداثا إجرامية، ضمنها اختفاء الطفل “الحسين” وتعدد السرقات والاعتداءات، مما شكل موضوع بيانات استنكارية لهيئات المجتمع المدني المحلية.

الشرطة القضائية المنطقة الإقليمية لبيوكرى مخدر الشيرا مسكر ماء الحياة

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