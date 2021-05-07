كمين للدرك الملكي بخريبكة يوقع بمبحوث عنه 

تمكنت عناصر من الدرك الملكي التابعة لسرية خريبكة، مغرب الجمعة، من إيقاف أحد المبحوث عنهم على الصعيد الوطني، على خلفية الاشتباه بتورطه في قضايا الاتجار بالمخدرات.

وأوضحت مصادر هسبريس أن العملية عرفت مشاركة عناصر من التشخيص القضائي والمركزين الترابيين لبوجنيبة وبولنوار، تحت إشراف مباشر من قائد سرية الدرك الملكي بخريبكة، الذي تقمص دور زبون للوصول إلى الشخص المستهدف بالتدخل.

وأضافت المصادر ذاتها أن الكمين، الذي نصبه رجال الدرك بإحكام، تكلل بإيقاف شخص في حوالي الثلاثينات من العمر، وحجز كمية مهمة من مخدر “الشيرا” معدة للترويج، علاوة على مبالغ مالية يرجح بأنها متحصلة من عائدات الاتجار بالمخدرات.

وفي الوقت الذي أمرت النيابة العامة بوضع الموقوف رهن الحراسة النظرية، فتحت مصالح الدرك الملكي بحثا في الموضوع من أجل الوصول إلى باقي الشركاء المحتملين المتورطين في هذه القضية.