كم حاجة قضيناها بتركها

كم حاجة قضيناها بتركها
الإثنين 14 دجنبر 2020 - 15:27

استبق حزب العدالة والتنمية، المتزعم للتحالف الحكومي الحالي، الأسئلة المحرجة، بإلغاء وتأجيل ندوة صحافية كانت مقررة نهاية الأسبوع المنصرم لفريقه في البرلمان إلى موعد مجهول. كانت هذه الندوة مخصصة لعرض مواقف الحزب من التطورات الأخيرة المتعلقة بالقضية الوطنية والقضية الفلسطينية، ولكن كم حاجة قضيناها بتركها.

وكان حزب العدالة والتنمية قد قسّم الأدوار بينه وبين حركته الدعوية التوحيد والإصلاح، حيث سارعت الحركة إلى رفض التطبيع؛ بينما اتخذ الحزب، الذي يترأسه سعد الدين العثماني، الذي سبق له الترشح لرئاسة حركة التوحيد والإصلاح، مواقف مغلفة سياسيا. وتجنبت أغلب رموز الحزب التعليق على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

إسرائيل التطبيع العثماني العدالة والتنمية المغرب بنكيران

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‫تعليقات الزوار

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  • مكناسي
    14 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    تحية و بعد جمعو راسكم البيجيدي شعار الامة الله الوطن الملك. الوطن هو مغربية الصحراء و عدو عدوي صديقي هدي يفهمها العدو وخاصو يفهمها لأن عدو الوطن مكيحشمش ووجهو قاصح قزديرة

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  • Karim
    14 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    لا هادا الحزب ولا غيره من الاحزاب السياسية اصبح يهمنا. حفظ الله الملك. وكفا.

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  • الندالة والتعمية
    14 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    هده المخلوقات أجسامهم فوق التراب المغربي الدي يقتاتون من خيراته، وعقولهم التي يفكرون بها في المشرق. هدا الحزب وحركاتهم لا يمثلون إلا أنفسهم ومورديهم ولا يمثلون جل المغاربة الدين يساندون الملك محمد السادس نصره الله في قرارته التي تصب في مصلحة الوطن.
    لا نريد ان.يفرض علينا هؤلاء افكارهم لأننا نملك عقول نميز بها مصلحت بلادنا.

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  • zemmour
    14 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    وما حاجتنا بموافقة هذا الحزب وجناحه الدعوي أو عدم موافقته على قرارات صادرة عن أعلى سلطة في الوطن وبإجماع وطني منقطع النظير.انتهى زمن اللعب على الحبلين،انتهى زمن المتاجرة بالقضية الفلسطينية.قرار المغرب سيادي،والبيجيدي لا يمثل سيادة البلد،هو مجرد حزب استغل الدين،وكذلك فلسطين،للوصول إلى السلطة التي استفاد منها ولم يفد…..كم حاجة قضيناها بتركها.قرار أمربكا استراتيجي يستمد مصداقيته من المؤسسات التي لا تترك شيئا للصدفة أو العواطف.

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