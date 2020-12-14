استبق حزب العدالة والتنمية، المتزعم للتحالف الحكومي الحالي، الأسئلة المحرجة، بإلغاء وتأجيل ندوة صحافية كانت مقررة نهاية الأسبوع المنصرم لفريقه في البرلمان إلى موعد مجهول. كانت هذه الندوة مخصصة لعرض مواقف الحزب من التطورات الأخيرة المتعلقة بالقضية الوطنية والقضية الفلسطينية، ولكن كم حاجة قضيناها بتركها.

وكان حزب العدالة والتنمية قد قسّم الأدوار بينه وبين حركته الدعوية التوحيد والإصلاح، حيث سارعت الحركة إلى رفض التطبيع؛ بينما اتخذ الحزب، الذي يترأسه سعد الدين العثماني، الذي سبق له الترشح لرئاسة حركة التوحيد والإصلاح، مواقف مغلفة سياسيا. وتجنبت أغلب رموز الحزب التعليق على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.