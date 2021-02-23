كندا تخطط لتلقيح 14,5 ملايين بحلول شهر يونيو

بعد توقفها لأسابيع عديدة، استؤنفت عملية شحن لقاحات “موديرنا” و”فايزر” في اتجاه كندا، طبقا لما أعلنته وكالة الصحة العامة الكندية؛ فحسب جدول تسليم محين، سيكون بإمكان كندا تطعيم 14,5 ملايين شخص مع بداية شهر يونيو المقبل.

داني فورتان، المسؤول عن الخدمات اللوجيستيكية في برنامج التلقيح، كشف أن كندا توصلت، الأسبوع الماضي، بـ403 آلاف و650 جرعة من لقاحات “فايزر”، معتبرا أن هذه الشحنة هي الأكبر منذ دجنبر الماضي.

وزاد المسؤول ذاته، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي، بأن الشركتين ستمدان كندا نهاية مارس بأربعة ملايين جرعة من لقاح “فايزر” وبمليونين من لقاح “موديرنا”، أي ما مجموعه ستة ملايين جرعة.

ووفقا لقاعدة بيانات عالمية مخصصة لتتبع اللقاحات بجامعة أكسفورد، فإن كندا تعتبر متأخرة بالمقارنة مع العشرات من الدول التي سبقتها في تطعيم مواطنيها.

فحسب الصحافة الكندية، فإنه، وإلى حدود السبت الماضي، تلقى 2,7 في المائة فقط من الكنديين الجرعة الأولى من اللقاح ضد “كوفيد 19″، فيما تلقى أقل من 1 في المائة الجرعة الثانية؛ ما جر على الحكومة الفيدرالية ضغوطا كبيرة من طرف المعارضة حول ما اعتبرته تباطؤا في بدء حملة التطعيم في البلاد.

وحسب جداول تسليم محينة، سوف تتوصل كندا بالآلاف من الجرعات من الشركتين العالميتين “فايزر” و”موديرنا” في الأسابيع والأشهر المقبلة، على أن تصل إلى ملايين الجرعات بحلول شهر شتنبر المقبل.