كندا تخطط لتلقيح 14,5 ملايين بحلول شهر يونيو

كندا تخطط لتلقيح 14,5 ملايين بحلول شهر يونيو
صورة: أ.ف.ب
الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 10:20

بعد توقفها لأسابيع عديدة، استؤنفت عملية شحن لقاحات “موديرنا” و”فايزر” في اتجاه كندا، طبقا لما أعلنته وكالة الصحة العامة الكندية؛ فحسب جدول تسليم محين، سيكون بإمكان كندا تطعيم 14,5 ملايين شخص مع بداية شهر يونيو المقبل.

داني فورتان، المسؤول عن الخدمات اللوجيستيكية في برنامج التلقيح، كشف أن كندا توصلت، الأسبوع الماضي، بـ403 آلاف و650 جرعة من لقاحات “فايزر”، معتبرا أن هذه الشحنة هي الأكبر منذ دجنبر الماضي.

وزاد المسؤول ذاته، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي، بأن الشركتين ستمدان كندا نهاية مارس بأربعة ملايين جرعة من لقاح “فايزر” وبمليونين من لقاح “موديرنا”، أي ما مجموعه ستة ملايين جرعة.

ووفقا لقاعدة بيانات عالمية مخصصة لتتبع اللقاحات بجامعة أكسفورد، فإن كندا تعتبر متأخرة بالمقارنة مع العشرات من الدول التي سبقتها في تطعيم مواطنيها.

فحسب الصحافة الكندية، فإنه، وإلى حدود السبت الماضي، تلقى 2,7 في المائة فقط من الكنديين الجرعة الأولى من اللقاح ضد “كوفيد 19″، فيما تلقى أقل من 1 في المائة الجرعة الثانية؛ ما جر على الحكومة الفيدرالية ضغوطا كبيرة من طرف المعارضة حول ما اعتبرته تباطؤا في بدء حملة التطعيم في البلاد.

وحسب جداول تسليم محينة، سوف تتوصل كندا بالآلاف من الجرعات من الشركتين العالميتين “فايزر” و”موديرنا” في الأسابيع والأشهر المقبلة، على أن تصل إلى ملايين الجرعات بحلول شهر شتنبر المقبل.

الحكومة الفيدرالية كندا لقاحات فايزر وكالة الصحة العامة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • و نوريك التحاليل كي تكون
    الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 10:40

    دبا بنكيران شاد دجاحة من رجليها لفوق و راسها لتحت ياك .. . كيفاش هاد الدجاجة غادي تطلع البيضة ملتحت لفوق و فخادها مجموعين شحال خاصها ديال la force و ديال la puissance باش تدفع البيضة تطلع لفوق را الدجاجة هاكاك راها تفرگاع .. . ثم .. الزرافة عندها قلب كبير بزاف باش تادفع الدم للمخ .. . هاد الشي علمي ما يناقشونيش اللي ماشي موتاخصصين ..

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
طفلة ضحية جريمة قتل
الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 10:56

طفلة ضحية جريمة قتل

صوت وصورة
التداول بالعملات الرقمية
الإثنين 22 فبراير 2021 - 20:48 8

التداول بالعملات الرقمية

صوت وصورة
رحلة إلى الكركرات
الإثنين 22 فبراير 2021 - 19:48 3

رحلة إلى الكركرات

صوت وصورة
برنامج "نسمع" لزرع القوقعات
الإثنين 22 فبراير 2021 - 18:32 1

برنامج "نسمع" لزرع القوقعات

صوت وصورة
مسؤولية الجزائر في قضية الصحراء
الإثنين 22 فبراير 2021 - 16:32 11

مسؤولية الجزائر في قضية الصحراء

صوت وصورة
مياومون يبحثون عن الشغل
الإثنين 22 فبراير 2021 - 12:33 21

مياومون يبحثون عن الشغل