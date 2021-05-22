كواليس أغنية شوف زمان

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‫تعليقات الزوار

1
  • hsshass6
    السبت 22 ماي 2021 - 22:03

    بالتوفيق أخي زكرياء و مزيدا من التألق.أغنية ذات معنى و مغزى.كلام موزون و ذو ابعاد اجتماعية يصور لنا الواقع الحقيقي

    -2
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