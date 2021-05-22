كواليس أغنية شوف زمان

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تعليقات الزوار1
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بالتوفيق أخي زكرياء و مزيدا من التألق.أغنية ذات معنى و مغزى.كلام موزون و ذو ابعاد اجتماعية يصور لنا الواقع الحقيقي