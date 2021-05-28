كوبرا تقدم سيارتها الكهربائية Born الجديدة

كوبرا تقدم سيارتها الكهربائية Born الجديدة
صورة: د.ب.أ
الجمعة 28 ماي 2021 - 02:00

كشفت شركة كوبرا النقاب عن سيارتها الكهربائية Born الجديدة، التي من المقرر طرحها بالأسواق في شتنبر المقبل.

وأوضحت كوبرا التابعة لشركة سيات أن سيارتها Born الجديدة تأتي بطول 4.32 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2.77 متر، في حين تبلغ سعة صندوق الأمتعة 385 لترا.

وعلى صعيد الدفع تعتمد كوبرا Born الجديدة على سواعد محرك كهربائي بقوة 110 كيلووات/150 حصان أو 150 كيلووات/204 حصان، مع نظام الدفع الخلفي. وتقع السرعة القصوى بين 160 و180 كلم/س.

وتتوفر للسيارة الجديدة ثلاث بطاريات بسعات 45 و 58 و77 كيلووات ساعة، مع مدى سير يتراوح من 340 و540 كلم.

السيارة الكهربائية سواعد محرك كهربائي شركة كوبرا

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