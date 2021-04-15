"كورونا" تمنح الإقامة الدائمة لمهاجرين بكندا

أعلن وزير الهجرة الكندي، ماركو مينديسينو، أن بلاده ستمنح الإقامة الدائمة لأكثر من تسعين ألف طالب وعامل أجنبي عملوا في الخطوط الأمامية خلال فترة تفشي وباء “كوفيد-19” وساعدوا في علاج المصابين.
وبرنامج الإقامات الدائمة، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 9 ماي، مخصص للعاملين في مجال الصحة العامة أو قطاعات أخرى حيوية، مثل عمال المتاجر والمزارع وسائقي الحافلات، إضافة إلى الخريجين الذين نالوا شهادات في السنوات الأربع الماضية.
وقال مينديسينو إن هذا الإجراء يساعد كندا على تحقيق هدفها المتمثل في استقبال أكثر من 400 ألف مهاجر هذا العام، لتعويض انخفاض معدل الهجرة خلال العام الماضي بعد إغلاق الحدود.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي: “لقد سلط الوباء الضوء على المساهمات الرائعة للوافدين الجدد”.
وأشار إلى أن “هذه السياسات الجديدة سوف تساعد هؤلاء الذين لديهم وضعيات مؤقتة على التخطيط لمستقبلهم في كندا، ولعب دور رئيسي في الانتعاش الاقتصادي ومساعدتنا على إعادة البناء بشكل أفضل”.
وتوجه إلى مستحقي الإقامات بالقول: “قد يكون وضعكم مؤقتا، لكن مساهماتكم دائمة (…) ونريدكم أن تبقوا”.
صراحة كندا كانت تغري العديد، لكن لكل شيء ضريبته فالغربة و الجو و البعد يجب أن يستعد لها المهاجر هناك، خصوصا من اعتاد العيش في المغرب
اللقاح الصيني غير فعال اللقاح الانجليزي أسترا و اللقاح الامريكي جونسون يخترون الدم فيه خطر من الجلطة الدماغية واللقاح الالماني الاميريكي يغير سلسلة الجينات واللقاح الروسي لا نعلم عواقبه !!!! تشاؤم يزداد يوما بعد يوم هنالك احتمال كبير ان الوباء سيطول سنين ولن نرجع للحياة السابقة يا رب ارحمنا
فرق عظيم بين التفاحة والرمانة. كندا دولة تحترم مواطنيها وتقدرهم وليست كالدول التي تجعل من المواطن بقرة حلوب واداة للاستغلال. طوبى لكم أيها الكنديون والمهاجرون ايضا طاب عيشكم. اما نحن فلنا الله عز وجل
اللهم اجعلنا من أهل كندا وبعد عمر مديد اجعلنا من أهل الجنة . البطالة وقلت الشي وهدا حاضي هدا والى بغيتي تخدم فاتفه الوظائف لن تجدها . معجباتكش هاد الضريبة
تبارك الله على كندا احسن بلاد فالعالم وعندها حاليا احسن رئيس وزراء في العالم السيد جاستن ترودو
انا اعيش في أوروبا و الحمدلله، نعيش في أوروبا ب 1000 يورو و لن اعيش في كندا و لو ب 40000دولار، البعد و الجو لا يساعد هناك…أوروبا قريبة للمغرب ساعتين و انت في المغرب ضربها ب تحميمة و شي طنجية و تجلس مع الأحباب و الاصحاب و ترجع …
هنيئا لكم مهاجري كندا و نسأل الله أن يجعلنا معكم قريبا عاجلا
أتمنى أن لا يكون كوفيد 19 سببا في إقامة دائمة لحزب المصباح على رأس حكومتنا و أن يشارك الشباب المغربي بكثافة في الاستحقاقات المقبلة حتى يقطعون الطريلق عليهم و يختارون من شباب بلادنا الكفاءات التي تستحق تمثيل الأمة في برلمانها القادم و الحكومات المقبلة.