كورونا يفرض تمديد تطبيق إجراءات صارمة بتارودانت

قررت اللجنة الإقليمية لليقظة وتتبع الوضعية الوبائية بإقليم تارودانت تمديد العمل بالتدابير الاحترازية والوقائية، التي سبق أن تم إقرارها من أجل التصدي الاستباقي لانتشار فيروس كورونا المستجد، لمدة أسبوع قابلة للتجديد، على مستوى مدينة تارودانت.

وتتضمن لائحة الإجراءات التي يستمر العمل بها ابتداء من الاثنين، إلزامية التوفر على رخص التنقل الاستثنائية بين جماعة تارودانت وأقاليم المملكة، وبين جماعة تارودانت والجماعات التابعة لنفوذ تراب إقليم تارودانت، باستثناء من لهم أسباب مهنية أو إنسانية.

كما يستمر إغلاق الحدائق والساحات العمومية والفضاءات المخصصة للألعاب الترفيهية للأطفال بجماعتي تارودانت وآيت إيعزة، مع استمرار إغلاق المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية وأسواق القرب بجميع الجماعات التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تارودانت على الساعة الثامنة ليلا، لمدة أسبوع قابلة للتمديد.

وفي سياق متصل، يجري منع التتبع التلفزي للمقابلات الرياضية، خاصة كرة القدم، بكافة المقاهي المتواجدة بالنفوذ الترابي للجماعات التابعة لإقليم تارودانت، مع استمرار تطبيق المسطرة القانونية في حق الأشخاص المصابين بوباء “كوفيد-19″، الخارقين لتدابير الحجر الصحي على مستوى مدينة تارودانت وباقي الجماعات.

وفيما تواصل السلطات المختصة تنزيل المراقبة القانونية الصارمة لاحترام إلزامية ارتداء الكمامة الصحية، فإنها تهيب بالمواطنات والمواطنين “توخي الحيطة والحذر واستحضار روح المسؤولية المشتركة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية المشار إليها، من قبيل احترام التباعد وتفادي كل أشكال الاختلاط للحد من انتشار الوباء”.