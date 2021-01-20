كورونا يلغي دورة المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب

كورونا يلغي دورة المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب
صورة: أرشيف
الأربعاء 20 يناير 2021 - 15:13

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن مجلس إدارة المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي عقد أشغاله اليوم الأربعاء، عبر تقنية المحادثة المصورة، قرر إلغاء نسخة 2021 من المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب الذي يقام بمدينة مكناس.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن هذا القرار، يأتي أخذا بعين الاعتبار السياق الصحي الحالي والتدابير المختلفة التي اتخذتها السلطات لاحتواء وباء كوفيد-19، بما في ذلك حظر التجمعات الكبيرة والقيود المفروضة على النقل الدولي.

إلغاء المعرض الدولي للفلاحة المغرب دورة 2021

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