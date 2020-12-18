"كورونا" يُقلص قائمة أولمبيك آسفي إلى 14 لاعبا

وجد الطاقم التقني لفريق أولمبيك آسفي لكرة القدم نفسه في موقف صعب قبل يومين من مواجهة يوسفية برشيد، لحساب الجولة الرابعة من منافسات البطولة الوطنية “إنوي”، بعد تأكد إصابة 4 لاعبين بفيروس “كورونا”، وطرد لاعب وإصابة آخر في مباراة الوداد الرياضي خلال الجولة الماضية، لتتقلص قائمة اللاعبين المتاحين إلى 14 لاعبا، بينهم حارسان.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن الفريق سجل 4 إصابات مؤكدة بـ”فيروس كورونا”، وتتعلق بكل من مروان بيساك والمهدي زايا والبرازيلي جاردسون ألميدا وإبراهيم الكناوي؛ فيما سيغيب حمزة خابا عن المباراة المقبلة بسبب إصابته أمام الوداد، والمهدي العطوشي بسبب تلقيه البطاقة الحمراء أمام الفريق نفسه.

وأمام تقلص قائمة الفريق التي رخصت الجامعة للنادي بالاعتماد عليها على غرار عدد كبير من الأندية الوطنية التي لم تتمكن من موازنة وضعيتها المالية، والمحددة في 20 لاعبا، قرر الفريق “المسفيوي” الاستنجاد بستة لاعبين من فريق الأمل لرفع قائمة اللاعبين المتاحين للمدرب في المباراة المقبلة إلى 20 لاعبا، في انتظار عودة المصابين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن جامعة الكرة رفضت الترخيص للفريق بضم عدد من اللاعبين المسفيويين الذين ينتمون إلى فئة الأمل إلى الفريق الأول، بداعي عدم توفرهم على عقود احترافية مع الفريق، رغم أن الجهاز المشرف على كرة القدم سبق له التأكيد على إمكانية مشاركة لاعبي الأمل مع الفريق الأول لتفادي تأجيل المباريات.

وأضاف المتحدث ذاته أنه مع هذا المعطى اضطر النادي إلى الاستنجاد بستة لاعبين من فئة الأمل، ممن لا يتوفرون على عقود احترافية معه، لدعم الفريق الأول في مباراته المقبلة أمام يوسفية برشيد.