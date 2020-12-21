كوشنر يشيد بقرار الرباط .. والوفد الإسرائيلي يترقب لقاء الملك محمد السادس

أشاد جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقرار الملك محمد السادس القاضي باستئناف العلاقات مع إسرائيل.

وقال كوشنر، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، قبل توجهه رفقة وفد إسرائيلي إلى المغرب غداً الثلاثاء: “نحن سعداء بالتوجه إلى المغرب غدا لتعزيز اتفاقات السلام مع المملكة”.

وأضاف صهر الرئيس ترامب: “أشكر الملك محمدا السادس الذي يمنح شمال إفريقيا والشرق الأوسط فرصة جديدة”، كما عبر عن أمله أن تتخلى دول المنطقة عن “الأفكار القديمة المسبقة من قبيل معاداة السامية”.

واعتبر كوشنر أن الحرب ضد إسرائيل ومعاداتها أنتجا “سلوكا مدمرا كان له أثر بالغ على العالم لسنوات طويلة”، مؤكدا أن الشعوب تؤمن بالسلام والازدهار الاقتصادي.

وأردف المتحدث: “وضعنا أهدافا مشتركة من أجل خلق وضع مربح للجميع، مع البحث عن فرص هائلة من أجل إسرائيل والشرق الأوسط والعالم بصفة عامة”.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بقرار المغرب، وقال في الصدد ذاته: “صحيح أن الإسرائيليين يتوجهون قبل استئناف العلاقات إلى المغرب، لكن عبر الطائرات المباشرة سيكون الأمر مختلفا”.

وتابع نتنياهو، في المؤتمر الصحافي المشترك، بأن “هذا السلام بين اليهود والعرب خارج إسرائيل يخلف أجواء ايجابية أفضل بين العرب واليهود داخل إسرائيل”، وشدد على أن هذا التحول بالمنطقة “يؤكد أنه يمكن الحصول على سلام وازدهار”.

وأضاف نتنياهو، في تصريح سابق اليوم الإثنين، أن “دولاً عربية أخرى ستمضي في استئناف علاقاتها مع إسرائيل لتحقيق السلام”، كاشفا أن “رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، رفقة كوشنر، سيلتقيان غداً ملك المغرب، محمد السادس”.

وكشف حسن كعبية، المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، عن قائمة الوفد الإسرائيلي الذي يحل غداً بالمغرب رفقة وفد أمريكي لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الحكومة المغربية.

وقال الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية إن مائير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، سيكون على رأس الوفد الإسرائيلي، إضافة إلى ممثل عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ومدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية ورئيس قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإسرائيلية، ومدير رفيع المستوى مسؤول عن العلاقات مع المغرب، ومسؤولين آخرين.

وقال مسؤولون إسرائيليون اليوم إن “رغبة إسرائيل هي التوصل إلى تطوير العلاقات في كل المجالات، والتوصل إلى إقامة سفارات وعلاقات دبلوماسية كاملة مع المغرب”.