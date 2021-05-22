"كونفدرالية الشغل" تنادي بتحرير سبتة ومليلية

نادت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل باعتماد مقاربة حقوقية في ما يتعلق بالتعاطي مع موضوع الهجرة، على خلفية الجدل المرتبط بتدفق آلاف المهاجرين المغاربة والأفارقة على المعبرين الحدوديين لسبتة ومليلية في الأيام الماضية.

وأوردت النقابة سالفة الذكر، ضمن بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أن “المغرب يجدد التأكيد على رفضه لعب دور دركي أوروبا لوقف تدفق المهاجرين”، معتبرة أن “محاولات هجرة آلاف الشباب المغاربة تطرح على الحكومة سؤال الوضع الاجتماعي الصعب”.

كما تطرح ظاهرة هجرة الشباب المغاربة إلى الخارج، وفق المصدر عينه، ضرورة معالجة إشكاليات البطالة والهشاشة والفقر، لافتا الانتباه إلى ضرورة استكمال الوحدة الترابية للبلاد بتحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما.