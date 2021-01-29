كوينز بارك يمدد عقد المغربي شاعر حتى 2025

قرر نادي كوينز بارك رينجرز تجديد عقد الدولي المغربي إلياس شاعر إلى غاية 2025، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي آخر.

ويقدم شاعر موسما جيدا رفقة كوينز بارك رينجرز، الذي يعلب في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، إذ يعتبر أساسيا في تشكيلة مدرب الفريق مارك واربورتون.

وكان الدولي المغربي شاعر قد التحق بالفريق الثاني لكوينز خلال موسم 2016/2017، وتم إلحاقه بالفريق الأول بعد موسم. وخاض شاعر أيضا تجربة رفقة نادي “ستيفنيج” على سبيل الإعارة، وعاد بعد ذلك إلى كوينز في موسم 2018/2019.

وسجل إلياس شاعر، الذي يلعب في مركز الجناح الهجومي، 5 أهداف رفقة فريق العاصمة الإنجليزية لندن.

وعبر اللاعب في تصريح للموقع الإلكتروني الرسمي لناديه عن سعادته بالتجديد، قائلا: “أنا سعيد جدا رفقة العائلة والأصدقاء، الجميع سعداء لأجلي، أعتقد أن النادي والمشجعين يستحقون هذا من جانبي بعدما منحوني كل شيء منذ قدومي يافعا، كنت أبلغ 19 عاما فقط، ما زلت شابا لكنني نضجت كثيرا في هذه السنوات الأربع”.

وأضاف: “أنا سعيد للغاية للجماهير، وكذلك للاعبين الشباب مثلي الذين يلتزمون لفترات طويلة جدا مع النادي، ذلك يلعب دورا مهما”.

وعن مدربه واربورتون، قال شاعر: “إنه رائع معي، منحني الكثير من الثقة، وأعطاني الفرصة للعب بشكل أساسي في الموسم الماضي”.