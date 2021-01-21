"كيا" تعلن خططها المستقبلية للسيارات الكهربائية

أعلنت شركة كيا عن خططها المستقبلية بشأن إنتاج السيارات الكهربائية؛ حيث أوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنها تخطط لإنتاج تسعة موديلات كهربائية جديدة حتى عام 2027، منها سيارة كبيرة من فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وأضافت كيا أنها ستطلق على الموديلات الكهربائية الجديدة أسماء من EV1 وحتى EV9، مشيرة إلى أن سيارتها الكهربائية EV9 الجديدة تعتمد على منصة E-GMP، والتي تتيح إمكانية تطوير السيارات، التي تعتمد على أنظمة دفع كهربائية خالصة أو إصدارات تعمل بخلايا الوقود أو إصدارات هجين Plugin.

وتتمثل أهم المواصفات التقنية لمنصة E-GMP في إمكانية انطلاق الموديلات الرياضية من الثبات حتى سرعة 100 كلم في غضون 3.5 ثانية والوصول إلى سرعة قصوى 260 كلم/س. ويمكن للسيارات، التي تعتمد على منصة E-GMP الانطلاق بقوة قصوى تبلغ 600 حصان ومدى سير 500 كلم.

وتخطط كيا لإنتاج سيارة كروس أوفر قوية وديناميكية وسيارة لمهام الحياة اليومية وسيارة دفع رباعي قوية، بالإضافة إلى سيارة صالون بحلول عام 2027.