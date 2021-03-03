"كيا" تقدم الجيل الرابع من Carnival

كشفت شركة كيا النقاب عن الجيل الرابع من سيارتها الفان Carnival، التي تتألق بثوب مستوحى من السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة Carnival الجديدة تمتاز بخطوط تصميمية جذابة، مشيرة إلى أنها زادت من حيث طول قاعدة العجلات بمقدار 30 ملم، ومن حيث العرض 10 ملم، ومن حيث الطول حوالي 40 ملم، وهو ما زاد من الرحابة في المقصورة الداخلية والسعة، التي تصل إلى 4110 لتر.

وتسع السيارة الجديدة 8 مقاعد، كما يمكن تحويل مقاعد الصف الثاني لتقابل الثالث ولتكون في عكس اتجاه السير. وتقدم باقة التجهيزات الاختيارية مقاعد مريحة وفاخرة في الصف الثاني، والمدعمة بمساند للأقدام.

وتتألق القمرة بمظاهر أنيقة من خلال أشرطة الكروم الممتدة على لوحة القيادة، وشاشتين قياس 3ر12 بوصة. وتتمتع السيارة بأنظمة دمج الهواتف الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

وتتوفر للسيارة الجديدة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 202 حصان/440 نيوتن متر و294 حصان/355 نيوتن متر.