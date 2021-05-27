كيف تتغلبين على الفواق لدى طفلك أثناء الرضاعة؟

كيف تتغلبين على الفواق لدى طفلك أثناء الرضاعة؟
صور: د.ب.أ
الخميس 27 ماي 2021 - 01:48

قالت الجمعية الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن حدوث الفُواق (حازوقة أو زُغطة) أثناء الرضاعة يعد أمرا طبيعيا لا يدعو للقلق غالبا؛ حيث تمتليء معدة الرضيع بالهواء إلى جانب الحليب، ومن ثم تتمدد وتضغط على الحجاب الحاجز، مما يؤدي إلى حدوث تقلصات.

ولمواجهة الفُواق تنصح الجمعية بإعطاء الرضيع فترات توقف قصيرة أثناء الرضاعة، كي يتمكن من طرد الهواء من المعدة. ولهذا الغرض يمكن التبديل بين الثديين أثناء الرضاعة.

وفي حال استخدام زجاجة الرضاعة، فيمكن إبعادها عن فم الرضيع لفترة قصيرة، وذلك بعدما يشرب الرضيع نحو 60 مللي لترا.

وتساعد السكّاتة (اللهّاية) أيضا في مواجهة الفُواق؛ حيث إن مص الرضيع فيها يساعد على ارتخاء الحجاب الحاجز، ومن ثم توقف الفُواق.

الرضاعة السكّاتة الفُواق حازوقة

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