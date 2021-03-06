كيف تواجه "دمل الجفن"؟

كيف تواجه "دمل الجفن"؟
صورة: هسبريس
السبت 6 مارس 2021 - 01:17

قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن دمل الجفن هو التهاب يصيب الغدة الدهنية الموجودة على طرف الجفن بسبب البكتيريا، مشيرة إلى أنه يتسبب في احمرار العين والشعور بألم مزعج وحكة.

وأضافت الرابطة أنه عادة ما يزول دمل الجفن من تلقاء نفسه، مشيرة إلى إمكانية استعمال مرهم عيون يحتوي على مضاد حيوي لعلاجه. وفي حال المتاعب الشديدة يمكن تعاطي أقراص دوائية للعلاج.

وحذرت الرابطة من استعمال الوصفات المنزلية مثل ضمادات البابونج؛ نظرا لأنها قد تتسبب في حدوث استجابات تحسسية.

احمرار العين الرابطة الألمانية لأطباء العيون دمل الجفن مرهم عيون

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