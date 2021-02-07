لارغيت يسطر المسار المستقبلي في نادي مارسيليا

أوضح الإطار الوطني ناصر لارغيت، المدير التقني لأكاديمية أولمبيك مارسليا، أن إدارة النادي أناطت له مهمة قيادة الفريق الأول بشكل “مؤقت”، بعد الانفصال عن البرتغالي أندريه فيلاش بواش، المستقيل من منصبه الثلاثاء الماضي، قبل مواجهة لانس لحساب الجولة الـ23 من مباريات الدوري الفرنسي.

وقال المدير التقني للمنتخبات الوطنية سابقا في تصريحات إعلامية: “الإدارة طلبت مني مرافقة الفريق والإشراف على تداريبه لخوض المباريات التي تنتظرنا، وأنا أنُفذ ما طلبه مني مسؤولو النادي”، وتابع: “عندما يتعاقد الأولمبيك مع مدرب جديد سأكون هنا من أجل مساعدته في بداية مهامه داخل النادي”.

ووجد لارغيت، الأربعاء الماضي، ضمن كرسي احتياط فريق “الجنوب” خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة أمام لانس، بعدما نصبته الإدارة مدربا “موقتا”، كما من المتوقع أن يكون حاضرا خلال قمة الأسبوع “كلاسيكو الكرة الفرنسية”، الأحد أمام باريس سان جيرمان في اللقاء الذي ستدور أطواره على أرضية ملعب “فيلودروم”.