لاعبون يعززون صفوف الكوكب في لقاء "الطاس"

يخوض فريق الكوكب المراكشي مباراته المؤجلة أمام الاتحاد البيضاوي، اليوم الخميس بالملعب الكبير بمراكش، معززا بلاعبين تمت الموافقة على تأهيلهم من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم، بعد أداء الرئيس رضوان حنيش مستحقات مالية قضت بها لجنة النزاعات التابعة للفيفا لفائدة لاعبين كانوا في نزاع مالي مع النادي.

وينضم إلى كوكبة فارس النخيل، في هذه المواجهة التي ستجرى ضمن مؤجل الدورة الـ 10 من البطولة الوطنية الاحترافية في قسمها الثاني، كل من اللاعبين أيمن بالعايدي وسفيان زهوان ويوسف الكرماني ومحمد سعود، الذين وضعت أسماؤهم مكان اللاعبين المغادرين محمد الزرايفي وعبد الحق بنعمور وياسين الطيب ومحمد بالمجدوب.

والتحق اللاعبون الأربعة، الأربعاء، بفندق إقامة الفريق، بعد تأهيلهم مساء اليوم نفسه، في انتظار تأهيل باقي الأسماء. كما وجهت الدعوة إلى اللاعب عبد الحي طويحين من طرف الطاقم التقني للالتحاق بالمجموعة في انتظار التأشير له اليوم الخميس للمشاركة في نزال أسفل الترتيب.

وعاش المكتب المسير لنادي الكوكب المراكشي لكرة القدم، وكافة فصائل الجمهور المساندة له، أياما عصيبة. كما قامت لجنة تحت رئاسة رضوان حنيش برحلات مكوكية بين مراكش والرباط لوضع حد لمشكل أرق فارس النخيل الذي أضحى يتوفر على كوكبة من 13 لاعبا، منهم حارسان.

ولو لم يتم تأهيل هذه الفئة من اللاعبين لوجد مدرب الفريق محمد الكيسر نفسه مضطرا إلى الاعتماد على الترسانة البشرية التي خاض بها جل المباريات السابقة، مع تسجيل غياب لاعب خط الوسط أمين السعيدي الذي أصيب في مقابلة أولمبيك الدشيرة وكشفت الفحوصات الطبية نهاية موسمه الكروي الحالي.

وكانت العصبة الاحترافية رفضت رسميا تأجيل مواجهة الكوكب والطاس برسم الجولة الـ 10، بعد طلب تقدمت به إدارة الفريق الضيف، مؤكدة أن المباراة ستلعب في موعدها المحدد، انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال بملعب مراكش الكبير.

ويدخل نادي الكوكب المراكشي و”الطاس” مقابلة اليوم وهما يحتلان معا أسفل الترتيب، بحصول فارس النخيل على 9 نقط، بفارق 4 نقاط عن ضيفه، وستفتح المباراة للمنتصر باب الأمل لخوض الدورات المقبلة بمعنويات مرتفعة.

وبقراءة لنتائج الفريقين، فالكوكب المراكشي يتوفر على فوزين و3 تعادلات و4 هزائم، واستقبلت شباكه 10 أهداف، وسجل 7 أهداف. أما الطاس فمازال يبحث عن فوزه الأول خلال هذا الموسم، مكتفيا بـ 7 تعادلات و3 هزائم، كما استقبلت شباكه 11 هدفا وسجل 5 أهداف.

يذكر أن هذه الأزمة التي أرخت بظلالها على نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم فرضت على الفريق انتداب وتسجيل لاعبين بعقود هاوية، وحرمته من التعاقدات الاحترافية.