لاعب أجاكس الشاهد يلبي نداء المنتخب المغربي

تم مؤخرا النداء على اللاعب المغربي، المزداد بهولندا، محمد رضى الشاهد، وذلك للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة.

رضى الشاهد، الذي يلعب لشبان فريق أجاكس أمستردام في مركز مدافع أيسر، اختار قميص المنتخب المغربي، إذ لبى أول نداء للمشاركة في المعسكر التدريبي الذي يخوضه المنتخب استعداد لدورة ودية ستقام في مصر خلال شهر يونيو الجاري.

ووفق مقربين من رضى الشاهد، المولود بمدينة بورمرات بهولندا سنة 2004، فإن عددا من الأندية الكبرى تتابعه عن كثب، على غرار برشلونة، وإشبيلية، وفرانكفورت وروما.

وسبق للاعب الشاب أن لعب لفريق بورمرات في الفترة بين 2009 و2014، قبل أن يلتحق بفريق أجاكس أمستردام.

يذكر أن قرعة البطولة العربية لأقل من 20 سنة أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات: الإمارات ودجيبوتي وطاجيكستان.

وستجرى منافسات البطولة العربية في العاصمة المصرية القاهرة في الفترة المتراوحة ما بين 17 يونيو و3 يوليوز 2021.