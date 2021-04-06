"لاند روفر" تطلق أيقونتها Discovery الجديدة

أطلقت شركة لاند روفر أيقونتها Discovery الجديدة بسعر يبدأ من نحو 61 ألف يورو.

وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها Discovery سباعية المقاعد، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة، تأتي برتوش تصميمية طفيفة تشمل الكشافات الأمامية والمصابيح الخلفية، مع نظام ملتيميديا جديد على اتصال دائم بالإنترنت.

وعلى صعيد الدفع تتوفر السيارة الجديدة بباقة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد من 183 كيلووات/249 حصان إلى 265 كيلووات/360 حصان.

وتتضافر جهود جميع المحركات مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات لتدفع السيارة بسرعة قصوى تتراوح بين 194 و209 كلم/س، في حين يقع معدل استهلاك الوقود بين 7.3 لتر ديزل و9.3 لتر بنزين/100 كلم.