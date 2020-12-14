لايكا تطلق الكاميرا متغيرة العدسة SL2-S الجديدة

أعلنت شركة لايكا عن إطلاق الكاميرا متغيرة العدسة SL2-S الجديدة، وأوضحت الشركة الألمانية أن الكاميرا بدون عاكس الجديدة تزخر بمستشعر الإطار الكامل بدقة 6ر24 ميجابيكسل، والذي تم تطويره حديثا.

وأضافت شركة لايكا أن الكاميرا SL2-S الجديدة تشترك في الكثير من التجهيزات التقنية مع الكاميرا SL2، حيث إنها تعتمد على نفس الجسم ونفس الشاشة اللمسية قياس 2ر3 بوصة بدقة 1ر2 مليون بيكسل ومحدد المنظر الإلكتروني بدقة 76ر5 مليون بيكسل، كما يتطابق نظام التركيز التلقائي وتثبيت المستشعر مع الإصدار السابق.

وأكدت الشركة الألمانية على أنها قامت بتطوير المستشعر نفسه حديثا، فبدلا من المستشعر بدقة 3ر47 ميجابيكسل في الإصدار SL2، اعتمدت لايكا على مستشعر بدقة 6ر24 ميجابيكسل في كاميراتها SL2-S الجديدة، والذي يتيح إمكانية التقاط 25 صورة في الثانية عند استعمال الغالق الإلكتروني.

وتمتاز كاميرا لايكا الجديدة بدرجة حساسية تبلغ ISO 100.000، وهو ما يعمل على الحد من تشوش الصورة وعرض الألوان بصورة أفضل في ظل ظروف الإضاءة السيئة، وتوفر الكاميرا الجديدة أيضا ميزة دمج ما يصل إلى 8 لقطات في صورة واحدة بدقة حتى 96 ميجابيكسل، وتعمل ذاكرة التخزين المؤقت بسعة 4 جيجابايت وتقوم بتسجيل تسع صور في الثانية إلى أن تمتلئ بطاقة الذاكرة UHS-II SD.

وتروج الشركة الألمانية للكاميرا الجديدة من خلال إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K وبسرعة تصل إلى 30 صورة في الثانية، وتمتاز الكاميرا بمقاومة رذاذ الماء والغبار والأتربة وفقا لفئة الحماية IP54، كما أنها تعمل دون مشاكل في الأجواء الباردة حتى درجة حرارة 10 مئوية تحت الصفر، وأعلنت شركة لايكا عن طرح الكاميرا SL2-S الجديدة بتكلفة تبلغ 4500 يورو.