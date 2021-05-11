لجنة اليقظة: منع التنقل من وإلى مدينة فاس مجرد مقترحات وتوصيات

تراجعت ولاية جهة فاس مكناس عن القرار الصادر عن مركز القيادة والتتبع لـ”كوفيد-19″ بالجهة مساء الاثنين، بشأن تقنين التنقل من وإلى مدينة فاس في الفترة الممتدة بين 11 و16 ماي الجاري؛ وذلك في إطار التدابير الاحترازية للتصدي لجائحة “كوفيد -19”.
وقالت اللجنة الجهوية لليقظة والتتبع بولاية جهة فاس – مكناس، في بيان توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، إن “ما تمت الإشارة إليه في هذا الشأن لا يعدو كونه مقترحات كانت قيد الدراسة ضمن توصيات وإجراءات أخرى من طرف اللجنة المختصة”.
وزاد المصدر ذاته: “أنه لم يتم الحسم أو البت بشكل نهائي فيما يخص التدابير الاحترازية التي سيجري العمل بها للتصدي لوباء “كورونا” المستجد بجهة فاس – مكناس”.
وأضافت اللجنة الجهوية لليقظة والتتبع بولاية جهة فاس – مكناس أن عمليات مراقبة الولوج والخروج من مدينة فاس لم يطرأ عليها أي تغيير، حيث ستبقى مطابقة لما هو عليه الأمر حاليا حتى إشعار آخر.
ويبدو أن التراجع عن الإجراء الصادر عن ولاية جهة فاس مكناس، والذي نشر في وسائل إعلام رسمية، جاء في ظل عدم وجود قرار من الحكومة بخصوص كيفية التعامل مع مناسبة عيد الفطر.
وقال مصدر حكومي، في تصريح لهسبريس، إنه لم يتقرر بعدُ عقد أي اجتماع لبحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها في عيد الفطر تفاديا لتفشي الوباء على الصعيد الوطني.
وكان بلاغ صادر عن مركز القيادة والتتبع بولاية جهة فاس مكناس قد أفاد بأنه “بمناسبة عطلة عيد الفطر والعطلة المدرسية، وفي ظل الظرفية التي تعرفها بلادنا جراء جائحة “كوفيد 19″، وبالنظر لتمديد حالة الطوارئ الصحية على صعيد تراب المملكة إلى غاية 10 يونيو 2021، وفي إطار التقيد واحترام التدابير الاحترازية للتصدي لوباء كورونا المستجد، فقد تقرر تقنين التنقل من وإلى مدينة فاس بالنسبة للمواطنات والمواطنين، وذلك بالإدلاء بشهادة التنقل الاستثنائي مسلمة من طرف السلطات المحلية، مرفوقة بشهادة التلقيح ضد “كوفيد 19” يتم تحميلها من موقع liqahcorona.ma أو نتيجة سلبية لعينة من تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR ، وذلك في الفترة الممتدة من 11 إلى 16 ماي الجاري.
جيران المغرب اسبانيا و البرتغال رفعو حالة الطوارئ الصحية و مسؤولو المغرب لا زالون يغردون خارج السرب..
هدا ما سمى بلعب الاطفال , تضححكون على الشعب
قرارات عشوائة , قرار يلغي قرار , الفشل هو عنوانكم
لاباس اللي بدلو القرار كنت غادي لفاس على رجلي و كاني من مهربي المخدرات و لكن الوالدة تنتظر لا حل لدي. نتمنا ان لا تعود مثل هاد القرارات ابدا
( وانهم يقولون ما لا يفعلون ) صدق الله العظيم
صراحة الوضع لم يعد يطاق في هذا البلد ان كنت مسافر لمنطقة بعيدة لبد ان تزيد من ساعة الى سعتين في وقت السفر لان على الاقل ستمر بي 20 حاجز امني وسيوقفك منهم 10 كل واحد منهم 5 دقائق يعني 50 دقيقة اصبحنا نعيش في ثكنة عسكرية وليست دولة
ما كاين لا منع تنقل ولا هم يحزنون سنتنقل رغما عن انوفكم كما نخرج حاليا ليلا رغم الجميع
سدو أو حلو راحنا خارجين ومسافرين وعايشين مامعتارفينش بيكم حيت عارفينكم تالفين كيف ديما
فاس منطقة عبور بين الغرب والشرق!هناك من وجهته هي تازة،وجدة،الناظور،تاوريرت!ما العمل للمسافرين الذين سيستقلون القطارات، الطاكسيات،الحافلات؟هل التقنين له علاقة بتوسيع تطبيق قانون تقنين الكيف و القنب الهندي ؟هل الإجراء يهم أيضا الطريق السيار؟ أليس من الأجدر مركزة القرار لتفادي التخبط؟ ماهي شروط ولوج مدينة فاس؟شهادة التلقيح،رخصة التنقل الاستثنائية؟ماهي الحالات المرخصة وغير مرخصة؟لماذا دائما الغموض؟القرار يجب أن يصدر ب15يوما على الأقل؟هل سنشهد ليلة هروب كبير كالسنة الماضية؟لماذا ينام المسؤولون و يستيقظون متأخرين لبلبلة الأجواء وإرباك الحياةوالمواطنين بقراراتهم المتأخرة،الغامضة،الفاشلة،المفلسة؟هل من المنطق الإغلاق الكلي الليلي في رمضان لاحتواء الجائحة والسماح بالفوضى والزيارات العائلية,التجول في العيد من أجل إرضاء أرباب النقل وأصحاب مأذونياته؟تخبط على تخبط!أليست هناك قيادة طوارئ مركزية؟هل هي عاجزة عن الحسم في شكل موحدوطنيا للاحتفال بالعيد؟واش الناس تنتظر فقط نهاية الشهر لسحب الصاليرات,التعويضات السمينة!هل توقفت عقارب القيادة وتخثر زمن ومركز القرار؟قرار وتراجع!تم تجنب الهروب الكبير بدقيقة!
الكل يتسائل لماذا فاس وهي ليست بمدينة موبوؤة اعتقد في تحليلي الشخصي هو الحد من قدوم مريدي الزاوية التجانية الى فاس يوم العيد خصوصا ما وقع ليلة القدر هناك وحج الى المدينة المئات من مريدي الزاوية في زمن كورونا والمساجد الاخرى كانت مغلوقة
رسالة هامة من وطني غيور: في هذه الظروف الصعبةو ما نراه من انعدام روح المسوولية عند لي لباس عليهم، و إستمرار الترويج للسياحة في الخارج دون الداخل من قبل المواقع الوطنية،
ديرو السياحة فبلادكم و تعاونوا مع خوتكم راه مضرورين.حنا كاندخلوا الدوفيز انتو ما تخرجوه.. المغاربة المهاجرين لديهم الروح الوطنية أكثر من لي عطاتهم البلاد..بقاو خرجوا العملة حتى طلعوا الدم للجالية و يقلبو وجهها على البلاد.كل مواطن اتحمل المسؤولية ديالو إلا بغينيا نزيدوا لكدام
طبعا الحكومة تتخد القرارات في الدقائق الأخيرة و في منتصف الليل غير مراعية للمواطنين
لا اجد تفسير ا لكل الخزعبلات التي تتكلمون عنها .لا افهم ما جدوى سجن المواطنين بدون جريمة .ما هو المغزى من سلب حرية الشعوب بذريعة وباء كورونا .
هل لهذه الدرجة اصبحتم تخافون الموت ام تخافون على حياة المواطنين .
كابوس كورونا لم ينتهي و لن ينتهي بتواطؤ الحكومات الفاسدة و الفاشلة و خير دليل الارقام الكاذبة التي يتم التصريح بها من اصابات ووفيات
غدا ستحاكمون عند المحكمة الالهية و لن تنفعكم مناصبكم ولا اموالكم و لا جبروتك.
الله ياخد فيكم الحق