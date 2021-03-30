متضامنون يلتمسون منح سراح مؤقت للريسوني

مع استمرار اعتقال الصحافي سليمان الريسوني لأزيد من عشرة أشهر دون صدور أي حكم في القضية المتابع بشأنها، دعت لجنة تتضامن معه إلى تمتيعه بالسراح المؤقت، نظرا لانتفاء التلبس وتوفر جميع ضمانات حضوره للمحاكمة.

وفي بيان لها، قالت “لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني”، رئيس تحرير يومية “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، إنها “تستغرب استمرار محاكمته في حالة اعتقال، رغم توفره على ضمانات حضور جميع مراحل المحاكمة”.

وجددت “لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني” مطالبتها بالإفراج عنه، نظرا لـ”انعدام وجود حالة التلبس أو شهادة طبية تؤكد تعرض المدعي للاعتداء أو شهود يثبتون الواقعة، حيث أن كل ما قدمه المدعي لا تسنده أي إثباتات محصلة من البحث التمهيدي أو التحقيق التفصيلي”.

كما قالت اللجنة نفسها إنها قد تلقت بارتياح خبر إطلاق سراح المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، قبل أيام، بعد قضائه قرابة ثلاثة أشهر في الاعتقال الاحتياطي.