لجنة تطمئن المغاربة بوفرة المواد في الأسواق

قالت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، التي عقدت الخميس أولى اجتماعاتها خلال شهر رمضان، إن الأسواق مزودة بشكل جيد بكل المواد الأساسية، سواء كانت غذائية أو طاقية أو مواد التعقيم والنظافة.
وأضافت اللجنة التي يترأسها قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والمكونة من القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن والمؤسسات العمومية المعنية، أن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات، وذلك لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوعية السلع.
وأشار قطاع الشؤون العامة والحكامة، في بلاغ له، إلى أن أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا تعرف استقرارا خلال هذه الفترة على مستوى أسواق الجملة والبيع بالتقسيط والأسواق التجارية الكبرى، باستثناء بعض المواد كما هو الشأن بالنسبة للطماطم التي عرفت أسعارها بعض الارتفاعات.
وورد ضمن البلاغ ذاته أن هذا الاجتماع شكل مناسبة للتذكير بالتدابير التحضيرية التي اتخذتها الحكومة خلال هذه السنة من أجل توفير المواد الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر الفضيل بأسعار مناسبة وبالجودة الضرورية التي تضمن سلامة المستهلك.
يشار إلى أن هذا الاجتماع يدخل في إطار العمل التنسيقي والاستشرافي الذي تقوم به اللجنة طيلة السنة، والذي يتم تكثيفه خلال هذا الشهر الكريم، من أجل الوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة.
ونحن بدورنا تطمئن اللجنة ونقول لها الأزمة ما كاين فلوس غير تبىرعوا نتوما وأصحاب الفلوس .نحن صائمون الله يقبل
هههه هانثم ماع وفرتوهم لنا ممم باش غادي نشريوهم لاخدمة لا فين نترزقو الله كضحكو علينا كلشي موجود بالقدرة والرحمة ديال الله الكريم ولكن المادة والفلوس شكون يوفرهم لنا ولى هاذو ماتقدرو توفروهم لنا حيث ماكتهمكم حالتنا الاجتماعية ولا النفسية
وماذا تفيد وفرة السلع في الأسواق إذا كانت جيوب أغلب الكل فارغة ….
وفرة المواد الغدائية في الأسواق يوازيه نقص في مدخول المغاربة
والله مكانحشموش واش كاينة شي فلوس اما المواد عارفين بلي عطا الله الخير اعطيو للناس باش اشريو. راه واصلة فيهم العظم الله اكون فعون المساكين.
المغاربة في واد واللجنة في واد اخر .
هذا ما يسمى بالا ستتطناز العالمي
ههههههههه و المغاربة معندهومش الفلوس
وهل تعلم الجنة بأن الباءع يقول للجنة ثمن.
ويقول لزبون ثمن آخر .
الثمور التي في الأسواق كلها مستوردة تمنها للكيلو 35 درهم اقل تمن.
والليمون 8دراهم للكيلو. و. و. و. و
فأين الأخضرار واين اللون الأخضر
الوفرة في المواد الغذائية سببها فقر الأغلبية لذلك تعتبر هاته الوفرة عديمة الجدوى.