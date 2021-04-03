لجنة تقنية تحصي إنجازات تنفيذ الاستراتيجية المغربية للتنمية الفلاحية

عقدت اللجنة التقنية لصندوق التنمية الفلاحية، التي تترأسها وزارة الفلاحة والمكونة من ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الداخلية والقرض الفلاحي، اجتماعا للنظر في الإنجازات المالية والمادية لصندوق التنمية الفلاحية لسنة 2020 وبرنامج العمل برسم لسنة 2021.
وقد تدارست اللجنة، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، حصيلة الاستثمارات الفلاحية المنجزة سنة 2020 والتي استفادت من التحفيزات المالية للدولة، كما صادقت على برنامج عمل الصندوق برسم سنة 2021.
وتبلغ قيمة برنامج العمل لسنة 2021 مبلغ 4٫5 مليارات درهم، بزيادة 7٪ مقارنة ببرنامج 2020 (4٫2 مليار درهم)، مما يعكس استمرار جهود الدولة في دعم الاستثمارات الخاصة بالقطاع الفلاحي.
وقد نصت الإستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر 2020 – ـ2030″، التي أطلقها الملك محمد السادس في فبراير 2020، على إحداث تحفيزات جديدة لمواكبة تنفيذها؛ ما يستوجب مراجعة عميقة لمنظومة تحفيزات صندوق التنمية الفلاحية.
وقد استقبلت اللجنة التقنية بارتياح، يقول البلاغ نفسه، توجهات هذا الإصلاح الذي يضع الفلاح في صلب اهتماماته ويهدف بشكل خاص إلى تبسيط المساطر وتحول رقمي طموح للخدمات المقدمة.
وتظهر حصيلة الإنجازات، يقول المصدر، ارتفاعا مستمرا في حجم الاستثمارات الفلاحية المنجزة، والتي استفادت من مختلف التحفيزات المقدمة عبر الصندوق، حيث انتقلت هذه الاستثمارات من 8٫6 مليارات درهم سنة 2019 إلى 9٫7 مليارات درهم سنة 2020. وستستمر هذه الدينامية خلال سنة 2021، حيث من المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمار 10 مليارات درهم، مما يبرز دور صندوق التنمية الفلاحية كرافعة للاستثمارات.
وأضاف: “شمولية نظام التحفيزات والدعم المميز لصغار الفلاحين عبر تحفيزات تفضيلية أنتج، منذ 2014، ترجيح حصة الاستثمارات المنجزة بالضيعات الفلاحية الصغيرة (أقل من 10 هكتارات) والتي استقطبت 58٪ من التحفيزات المقدمة سنتي 2019 و2020”.
كما نوهت اللجنة بالإنجازات التي تحققت من خلال الدعم المالي المقدم من طرف صندوق التنمية الفلاحية بموجب عقد-البرنامج لتنمية الصناعات الغذائية الذي تم الاشتراك في إنجازه بين قطاع الفلاحة وقطاع الصناعة. وهكذا، فقد بلغت التزامات صندوق التنمية الفلاحية مبلغ 602 مليون درهم، برسم مساهمته في إحداث أو تأهيل 178 وحدة لتثمين المنتجات الفلاحية الطرية من أصل نباتي أو حيواني (20٪ من الاستثمار كمعدل).
وقد بلغت حصيلة عقد-البرنامج 267 مشروعا (81٪ من الهدف المبرمج) باستثمارات إجمالية تقدر بـ7٫5 مليارات درهم (63٪ من الهدف)، تستفيد من دعم عمومي (عبر صندوق التنمية الفلاحية أو عبر صندوق التنمية الصناعية والاستثمار) بقيمة 1٫27 مليار درهم (57٪ من الهدف). ستمكن هذه المشاريع من إحداث حوالي 19850 منصب شغل (ETP) (52٪ من الهدف) وخلق رقم معاملات إضافي قدره 22٫2 مليار درهم (53٪ من الهدف) ينجز 28٪ منه في التصدير.
كما أتاحت التحفيزات المقدمة عبر صندوق التنمية الفلاحية تجهيز حوالي 647 ألف هكتار بالري بالتنقيط؛ مما يساهم في دعم تكيف الفلاحة الوطنية مع التغيرات المناخية، والرفع من مستوى مكننة الضيعات الفلاحية عبر دعم اقتناء 2600 جرار كمعدل سنوي خلال الفترة 2010 -2020، وتحسين القطيع الوطني من خلال دعم إنتاج فحول الأغنام من السلالات المختارة التي ارتفع عددها من 54 ألف رأس سنة 2010 إلى 234 ألف رأس سنة 2020.
اخنوش يواصل مسار الاصلاح في القطاع الفلاحي و الشعب المغربي واثق من قدراته
وزارة الفلاحة قايمة بواجبها على احسن وجه والفضل راجع لحنكة سيد الوزير كنشكروه على العمل ديالو الذؤوب في اجاد الحلول المنطقية
الفلاحة في المغرب شهدت ازدهارا و تطورا ملحوظا بفضل مجهودات و تبصر السيد عزيز اخنوش، رجل عملي بامتياز
موفقين انشاء الله خير الفلاحة المغربية في تطور ملحوض وهدا راجع لكفاءة وزارة الفلاحة لبرهنت على الجدية دايلها وخدمات باش تخلي هاد القطاع في احسن احواله لانه قطاع مهم ويعول عليه في رفع الاقتصاد المغربي
لو كانوا الوزراء المغاربة مثل السيد وزير الفلاحة من حيث الصدق والمعقول والعمل لاصبح المغرب القوة الاولى في جميع المجالات
مهما قل و يقال عن السيد الوزير عزيز اخنوش إلا أنه و بكل صراحة استطاع تطوير القطاع الفلاحي و الرفع من مردوديته
لفضل وكل الفضل راجع للوزارة المعنية لكتبهرنا كل مرة بالجدية ديالها فالعمل حيت اصبج هدا القطاع يحتل المراتب الاولى عالميا ونمودج يحتدى به
الفلاحة المغربية في الطريق الصحيح، و التقدم الذي حصل في هذا الميدان يشهد به الجميع
بفضل التسيبر الجيد للقطاع الفلاحي من قبل الوزير المشرف عليه استطاع المغرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الغذائية الفلاحية
كل شكر لوزارة الفلاحة لكدير مجهودات جبارة باش هاد القطاع الفلاحي اكون فالمستوى المطلوب لان بلادنا كتعتمد عليه بشكل كبير موفقين
كمواطن مغربي اشيد بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة، و لولا هذه المجهودات و الدعم المرصود للفلاحة لأصبحنا اغلى الدول في المنتوجات الفلاحية
يواصل السيد الوزير عزيز اخنوش تطوير القطاع الفلاحي و مساندة الفلاحين عبر مناطق المغرب من اجل تحسين الانتاج و دعم الفلاحين
السيد الوزير عزيز اخنوش لعب دورا كبيرا في تطوير و الرفع من الانتاج الفلاحي في المغرب
على ماكنشوف كنضن بلي وزارة الفلاحة خدامة بنيتها ودايرة المجهود ديالها باش تزيد بهاد القطاع القدام
بالاخص فهاد الضروف سواء الوبائية او المناخية صراحة تستحق التقدير برافو
لا شك ان القطاع الفلاحي عرف طفرة نوعية منذ مجيء السيد الوزير على رأس الوزارة بالنظر للنتائج الايجابية المحققة
وزارة الفلاحة و الصيد البحري يشهدان تطورات متواصلة بفضل اخنوش و سياسة المخطط الأخضر، العمل المتواصل
وزارة الفلاحة قادرة على تجاوز العراقيل التي تلاحق هدا القطاع لانها تقوم بمجهودات جبارة ولم تأتر فيها الضروف الراهنة ونحن على تقة بان تواصل النجاح في تطويره وتحسينه لان هده الفترة الصعبة ليست الا تحدي من اجل مستقبل زاهر لبلادنا نتمنى التوفيق لها
الأعمى والأطرش هما الوحيدان اللذان يمكن أن ينكرا النمو الكبير للفلاحة في البلاد مند إحداث المغرب الأخضر.
Salutations spéciale à monsieur aziz akhenouch pour son intérêt et le développement du secteur agricole pour le mieux
– تحية خالصة للسيد الوزير عزيز اخنوش الذي يسهر على تطوير القطاع الفلاحي وتحقيق الامن الغذائي
كل التقدير و الاحترام للسيد الوزير عزيز أخنوش الذي يجوب المغرب شمالا و شرقا للوقوف على المشاريع الفلاحية وكذا التنموية و التواصل مع المواطنين…نتمنى ان تستمر هذه الجولات لتشمل باقي مناطق المغرب… كلنا ثقة في السيد الوزير
الفلاح المغربي اكبر مستفيد من المشاريع الفلاحية التي يتم انجازها.
لا أحد يمكنه أن ينكر بأن السيد عزيز اخنوش أعطى الكثير للقطاع الفلاحة بالمغرب و بفضل مخططته استطاعت بلادنا أن يحقق الاكتفاء الداتي من المنتوجات الفلاحية الغذائية و تحقيق الأمن الغذائي خلال جائحة كورونا
الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير
الأعمى والأطرش هما الوحيدان اللذان يمكن أن ينكرا النمو الكبير للفلاحة في البلاد مند إحداث المغرب الأخضر.
وزارة الفلاحة دائما في مستوى التطلعات, تشرف البلاد في مختلف التظاهرات الوطنية وكدالك الدولية
اتمنى ان يقتاد كل الوزراء باخنوش.. ولد الشعب. العمل و المعقول.
الشعب المغربي يعي جيدا بأن بلادنا تمر من ظروف مناخية صعبة وما تحقق على مستوى الانتاج الفلاحي بالمغرب في السنوات الاخيرة ما هو الا دليل على نجاح مخططات واستراتيجيات السيد الوزير المشرف عن القطاع الفلاحي
استراتيجية المخطط الاخضر ساهم في تطوير الفلاحة المغربية وتضهر نتائجه في ضل هده الجائحة من هنا نستنتج ان القطاع الفلاحي ببلادنا في الطريق الصحيح
مشاريع برنامج المغرب الاخضر حققت نتائج ايجابية و نجاحات متوالية بمختىف مناطق المغرب و المواطن البسيط يلتمس هذه الانجازات بفضل سياسة التواصل المستمر و عن قرب التي تنهجها الوزارة
قطاع الفلاحة بالمغرب يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالوزارة الوصية تقوم بواجبها على أكمل وجه وتبرهن على ذلك في الكثير من المحافل الوطنية و الدولية
القطاع يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالسيد وزير الفلاحة يقوم بواجبه على أكمل وجه وبرهن على دلك في الكثير من المحافل
Le ministère de l’agriculture est très proche des citoyens marocains dans les circonstances actuelles, grâce à une politique de communication réussie et aux efforts déployés pour fournir des fournitures adéquates. M.aziz akhenouch est l’homme de la scène et devrait être imité par tous les ministres et politiciens, bonne chance et plus tendre.
وزارة الفلاحة والصيد البحري هي اكثر الوزارات اشتغالا وتحركا و ذلك بفضل الوزير الكفء الذي يشرف عليها
السيد وزير الفلاحة يولي أهمية خاصة لتحسين المنتجات الفلاحية المحلية من خلال مجموعة من الاجراءات و التدابير العملية المبنية على الدراسات و تقييم النتائج المنتظرة.
التنمية الفلاحية في أوج تجلياتها في عهد الوزير أخنوش
الفلاحة في المغرب شهدت ازدهارا و تطورا ملحوظا بفضل مجهودات و تبصر السيد عزيز اخنوش.. رجل عملي بامتياز
لا يمكننا أن ننكر أن بفضل الاستراتيجية التي تهجها وزارة الفلاحة في العشرة السنوات الاخيرة استطاع المغرب أن يحقق الاكتفاء الداتي من المنتوجات الغذائية الفلاحية رغم الظروف الصعبة التي تواجهها بلادنا من جفاف و جائحة كورونا و يضمن الامن الغذائي للبلاد
الفلاحة بمرور السنوات تعرف تطورا وازدهارت كبيرا ودالك راجع لوزارة الفلاحة لكدير مجهودات باش تكون فالمستوى المطلوب وترفع بهدا القطاع الحيوي وتزيد به لقدام بالفعل اصبح القطاع الفلاحي بالمغرب ينافس ويتصدر المراتب الاولى عبر العالم
الفلاحة المغربية قطاع واعد، بفضل استراتيجية المغرب الاخضر التي قدمت له الكثير.
السيد وزير الفلاحة عزيز اخنوش من بين الاطر و الكفاءات الوطنية التي نفتخر بها و التي ابانت عن حنكتها في التسيير
n’y a aucune crainte pour le secteur agricole, car l’agriculture marocaine continue de briller et de réussir avec l’efficacité du ministre Aziz Akhenouch et sa contribution au développement de ce secteur , Alhamdulilah pour ces résultats positifs
الكل يشيد بمجهودات وزير الفلاحة لأنها أعطت نتائج على أرض الواقع بالرغم من الاكراهات التي يواجهها القطاع الفلاحي
أجوبة السيد الوزير تشفي الغليل فهو دائما ما يضع الأصبع في مكمن الخلل من أجل تجاوز الإشكالات التي تتقل كاهل المواطن
الطريقة التي يسير بها القطاع الفلاحي بالمغرب أتبتث نجعتها في العشر سنوات الاخيرة و هذا بفضل الوزير الكفء التي يشرف عليها
المغرب اليوم يشهد تزايدا ملحوظا في الكميات الانتاج الزراعي المجهودات التي تقوم بها الوزارة من خلال مشروع مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى ثماره في العديد من مناطق المملكة.
كمواطن مغربي اشيد بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة، و لولا هذه المجهودات و الدعم المرصود للفلاحة لأصبحنا اغلى الدول في المنتوجات الفلاحية
نشكر الوزارة المعنية على مجهوداتها الجبارة لسير بهدا القطاع نحو الافضل
كل الانجازات و النتائج التي تتحققت على مستوى القطاع الفلاحي بالمغرب فهي بفضل كفاءات السيد الوزير المشرف على هذا القطاع
De nombreux grands pays ont éprouvé des difficultés à fournir des matériaux de base à leurs citoyens. Le Maroc a pu garantir la sécurité alimentaire grâce au Plan Maroc vert
السيد عزيز اخنوش احسن وزير في الحكومة المغربية الحالية.. الجدية في العمل و الاحساس بالمسؤولية يجعلانه ينكب على العمل و المعقول
لا يختلف اثنان حول أهمية قطاع الفلاحي ودوره الهام في الاقتصاد المحلي والوطني على السواء، باعتباره مصدر خلق فرص حقيقية للشغل مع توفير الأمن الغذائي من الموارد الفلاحية ، وكذا الرفع من الناتج الوطني والحفاظ على التوازن
الفلاحة المغربية في الطريق الصحيح، و التقدم الذي حصل في هذا الميدان يشهد به الجميع.
الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير
القطاع الفلاحي بالمغرب نموذج يحتدى به على الصعيد الدولي
الفلاحة المغربية في الطريق الصحيح، و التقدم الذي حصل في هذا الميدان يشهد به الجميع.
الفلاحة في المغرب شهدت ازدهارا و تطورا ملحوظا بفضل مجهودات وزارة الفلاحة
المغرب الاخضر و المشاريع الموازية في القطاع الفلاحي ساهمت بنسبة كبيرة في احتلال المغرب مراتب متقدمة من ناحية تصدير المنتوجات، خاصة البواكر و الحوامض
وزارة الفلاحة تنهج استراتيجية تعتمد على مقاربة تشاروكية بينها و بين الفلاح و المواطن و هذا سبب نجاح معظم القرارات التي تتخذه
الفلاحة من القطاعات الحساسة في البلاد وذلك كله بفضل رجل يسير هذا القطاع تسيير مزدهر الا وهو السيد عزيز أخنوش
الفلاحة في المغرب شهدت ازدهارا و تطورا ملحوظا بفضل مجهودات وزارة الفلاحة
مزيد من العطااء و حظ موفق لوزارة الفلاحة فعلا القطااع الفلاحي تطور 180 درجة محلياا و دولياا
عزيز اخنوش رجل الالتزام و المعقول، و هذا ما عهدته هذه الساكنة في شخصه منذ ان تولى اول منصب سياسي.
الوزارة المشرفة على قطاع الفلاحة تقوم بمجهوداتها من اجل حماية المواطن
أخنوش رجل المرحلة ويجب الاقتداء به من طرف كل الوزراء والسياسيين حظ موفق ومزيد من العطاء
كمواطن مغربي اشيد بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة، و لولا هذه المجهودات و الدعم المرصود للفلاحة لأصبحنا اغلى الدول في المنتوجات الفلاحية
وزارة الفلاحة الوحيدة لي باقا رادا لينا البال شكرا للسيد الوزير على اهتمامه و مجهوداته لتثمين كافة المنتوجات المحلية و المجالية
السيد الوزير عرف كيف يحول القطاع الفلاحي من الركود الى منافسة الدول الرائدة في الفلاحة ، نتمنى الازدهاار
لا شك ان العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة .
السيد الوزير حريص كل الحرص على مواكبة المجهود التنموي الذي تقوم به وزارة الفلاحة في مختلف المناطق المملكة.
استراتيجيات وزارة الفلاحة تسير في الاتجاه الصحيح تحت اشراف الوزير الكفء المتواجد على رأسها
Merci pour l’esprit de solidarité, merci pour votre bonne gestion de ce secteur
وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه بفضل الوزير الكفء الذي يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد
قال الحسن الثاني رحمه الله أعطني فلاحة أعطيك شعبا … في الواقع الفلاحة هي من تحمل هذه البلاد، و لأهمية هذا المجال فإن كل شيئ يتغير، إلا وزير الفلاحةا و هذا شيء حميد لأنه أبان عن حنكته ،بالتوفيق للسيد عزيز اخنوش رجل المهمات الصعبة، الله يقوي الخير.
وزارة الفلاحة هي الوزارة الاكثر ديناميكية و الاكثر فعالية في المغرب
نفتخر و نعتز بالسيد الوزير عزيز أخنوش على حسن تدبيره لهداا القطاع
مشاريع برنامج المغرب الاخضر حققت نتائج ايجابية و نجاحات متوالية بمختىف مناطق المغرب و المواطن البسيط يلتمس هذه الانجازات بفضل سياسة التواصل المستمر و عن قرب التي تنهجها الوزارة
كل التوفيق والنجاح و السداد لسيد الوزير عزيز أخنوش الدي يعمل ليل نهار على تطوير هاد القطاع
الفلاحة المغربية في طريقها الصحيح و ارقام تبين على ان الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة في هذا تشجيع المردودية الفلاحية.
القطاع الفلاحي سار في تطور ملحوظ بفضل حنكة اخنوش…..
مخطط المغرب الأخضر اعطى نتائج جد إيجابية لا ينكرها إلا جاحد