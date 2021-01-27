لجنة مختلطة تحجز مواد غذائية فاسدة بورزازات

تمكنت اللجنة الإقليمية واللجان المحلية لمراقبة جودة المواد الغذائية بإقليم ورزازات، من حجز وإتلاف كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة والمشروبات الغازية منتهية الصلاحية.

وذكر بلاغ في الموضوع أن اللجنة الإقليمية واللجان المحلية التسع التابعة لها، التي تضم السلطات المحلية وممثلي المصالح الأمنية، قامت بعدة زيارات ميدانية في الفترة الممتدة ما بين 1 يناير إلى غاية 27 منه.

وأضاف البلاغ ذاته، الذي توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، أن عمليات المراقبة أسفرت عن حجز وإتلاف 28198 لترا من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية، و792 كيلوغراما من اللحوم غير صالحة للاستهلاك.

وأشار المصدر نفسه إلى أن ذلك يأتي في إطار عمل اللجنة الإقليمية لمراقبة جودة المواد الغذائية بورزازات، وحرصا على سلامة وصحة المستهلكين، مضيفا أن برامج عمل اللجنة الإقليمية للمراقبة واللجان المحلية التابعة لها، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، ستستمر طبقا للإطار القانوني المعمول به.