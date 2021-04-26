لجنة مختلطة تضبط مواد استهلاكية فاسدة بتزنيت

تمكنت لجنة مختلطة، الإثنين، من حجز كميات مهمة من المواد الاستهلاكية الفاسدة داخل مستودع تحت أرضي وسط المجال الحضري لمدينة تزنيت.

واستنادا إلى مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن اللجنة المكونة من السلطة المحلية ومصالح القسم الاقتصادي للعمالة، والمديرية الإقليمية للصناعة والتجارة، والمكتب الصحي الجماعي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حجزت السلع المذكورة في إطار عمليات المراقبة التي تباشرها منذ بداية شهر رمضان الجاري على مستوى كافة المحال التجارية بالمدينة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن السلع المحجوزة المكونة من مواد استهلاكية متنوعة وزيوت إلى جانب مياه معدنية منتهية الصلاحية، إضافة إلى كميات أخرى من الأكياس البلاستيكية ممنوعة الاستعمال، كانت في طريقها نحو التوزيع وسط الأسواق المحلية بتزنيت.

وأشارت المعطيات نفسها إلى أن المصالح المشرفة على العملية قامت بتحرير محضر في النازلة، موازاة مع جميع الإجراءات الإدارية والتقنية المعمول بها في مثل هذه الحالات، بما فيها نقل المواد الفاسدة نحو المطرح الجماعي من أجل الطمر والإحراق.