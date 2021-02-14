لزعر يرغب في العودة إلى المنتخب عبر "واتفورد"

عبر اللاعب الدولي المغربي أشرف لزعر عن سعادته الكبيرة بحمل قميص نادي واتفورد الإنجليزي الذي حل به في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة؛ قادما من نيوكاسل يونايتد.

وقال لزعر في حوار مع الموقع الإلكتروني الرسمي لواتفورد: “أنا سعيد جدا لوجودي هنا، واتفورد ناد كبير، ومنذ اللحظة الأولى علمت أنهم يحتاجون إلى خدماتي كجزء من الفريق، كنت سعيدا جدا، هذه فرصة كبيرة وأريد أن أغتنمها، أحب أن أساعد الفريق وأن أقدم كل ما لدي”.

وأكد الدولي المغربي رغبته أيضا في العودة للعب مع المنتخب المغربي من جديد وتقديم كل ما بوسعه لإسعاد الجماهير المغربية.