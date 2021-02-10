لزعر يقترب من الانتقال إلى "واتفورد" الإنجليزي
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الخميس 11 فبراير 2021 - 00:29
يقترب الدولي المغربي أشرف لزعر من الانتقال إلى فريق واتفورد الإنجليزي، خلال الفترة الحالية، إذ دخل الطرفان في مفاوضات جادة.
وكشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن الدولي المغربي بات قريبا من حمل قميص نادي واتفورد، بعد أن دخلت إدارة الأخير في مفاوضات معه لضمه إلى صفوفه.
وكان أشرف لزعر فسخ عقده مع نادي نيوكاسل يونايتد، قبل أيام، بعدما خرج من حسابات الطاقم التقني المشرف على الفريق.
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