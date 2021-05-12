لشبونة بطلا للبرتغال في أول موسم مع فضال

لشبونة بطلا للبرتغال في أول موسم مع فضال
صورة: أ.ف.ب
الأربعاء 12 ماي 2021 - 00:41

تُوج نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، الذي يلعب له الدولي المغربي زهير فضال، بطلا للبرتغال، بعد تغلبه مساء الثلاثاء على ضيفه بوافيستا (1-0) ضمن مباريات الجولة الـ32.

وأحرز اللاعب باولينهو هدف المباراة الوحيد بعد مرور 36 دقيقة على بدايتها، مانحا فريقه اللقب؛ وذلك قبل جولتين من نهاية التباري.

ورفع زملاء فضال رصيدهم إلى النقطة 82، بفارق 8 نقاط عن بورتو، صاحب المركز الثاني.

وانضم “أسد الأطلس” إلى فريق العاصمة البرتغالية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من ريال بيتيس الإسباني.

ويعد تتويج أمس هو الـ19 في تاريخ سبورتنغ لشبونة، والأول منذ موسم 2002/2001.

الدوري البرتغالي الممتاز زهير فضال سبورتنغ لشبونة كرة القدم

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