لشكر يتوقع حلول الاتحاد الاشتراكي ضمن المراتب الثلاث الأولى في الانتخابات

توقع إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن يتموقع حزبه ضمن المراتب الثلاث الأولى في الانتخابات التشريعية لسنة 2021.
وأوضح إدريس لشكر أن هذا الطموح جاء بعد الجولة الحزبية التي قام بها على الصعيد الوطني مؤخراً، في إطار التعبئة والتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مضيفا أن هذه التوقعات مرتبطة أيضا بالمجهودات التي يقوم بها “الاتحاديون” استعداداً لهذا الحدث الانتخابي ودراسة “بروفايلات”‘ الترشيحات المتواجدة.
ونفى لشكر، خلال حلوله ضيفاً على برنامج “لقاء مع الصحافة”، على أمواج الإذاعة الوطنية، الأربعاء، صحة المعطيات التي تروج حول وجود صراعات وخروقات حول مسألة “حرب التزكيات”، وقال رداً على ذلك: “إلى حدود الساعة لم نبت في أي ترشيح”، وزاد أن الحزب “قام بعمل استباقي وخلص إلى توافق تام بنسبة 60 بالمائة من التزكيات في الفروع والأقاليم بعد الانتهاء من المسطرة التي تنتظر فقط تزكية القيادة”.
وأضاف القيادي الحزبي أن “40 في المائة من التزكيات المتبقية تتأرجح بين نقاط الضعف أو تدور حولها منافسة شرسة بين المرشحين الاتحاديين”، مشيرا إلى أن التزكيات داخل “الوردة” تخضع لقواعد محددة.
وأعلن إدريس لشكر أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة، وقال إنه من بين القادة الحزبيين القلائل الذين ترشحوا كثيرا، وإنه عاش التجربة البرلمانية لأربع ولايات، ما يعادل 20 سنة، لكنه أوضح أن الحسم في هذا الموضوع يبقى للقيادة الحزبية للاختيار ما بين ترشيحه في دائرة معنية أو قيادة الحملة الوطنية، مبرزا أن مسؤوليته تقتضي قيادة حملة الحزب على الصعيد الوطني في مختلف الأقاليم والجهات، لا أن يسجن نفسه في دائرة واحدة، بتعبيره.
وبخصوص مسألة التحالفات في ظل بروز تقارب سياسي بين المعارضة الحالية: “الاستقلال” و”البام” و”التقدم والاشتراكية”، لتشكيل الحكومة المقبلة، قال إدريس لشكر إن “الاتحاد” سيحسم هذا الأمر يوم التاسع من شتنبر المقبل، أي بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية.
وفي الصدد ذاته قال لشكر: “المسألة الوحيدة التي أشعر فيها بقناعة هي أنه من الصعب جداً أن نكون في حكومة واحدة مع حزب العدالة والتنمية”، مشيرا إلى أن القرار جاء إثر تجربة حزبه في التحالف الحكومي القائم مع “البيجيدي”.
من جهة ثانية، دعا لشكر المغاربة إلى الانتباه إلى ما يتهدد البلاد من أخطار، وزاد: “جابنا الله في موقع كل جيراننا أعداء لنا ويحيكون المؤامرات”، وهو ما يستوجب بحسبه تقوية الجبهة الداخلية، مشيرا إلى ما يجري في الحدود الشرقية مع الجزائر وجنوبا على مستوى الساحل والصحراء وشمالاً مع الجارة إسبانيا.
المرتبة الثالثة من الأخير. المرتبة الثالثة من الأخير.
ههههههلو حصل ذلك سأكرط لحيتي هههههه
الاتحاد الاشتراكي اصبح في خبر كان . لا مناضلين لا برنامج لا كاتب وطني لا سياسة لا شي . الشعب سوف يعاقب الجميع . اما بالنسبة للاتحاد الاشتراكي فقد انتهى بدون رجعة في عهد لشكر .الحقيقة نعيشها
لشگر يحلم بالمستحيل فالحزب فقد هويته بعد حكومة التناوب وأصبح مجرد عبء على المخزن…والانتخابات الأخيرة خير دليل…
هادي آخر انتخابات للاتحاد الاشتراكي، مات ليكم لحوت، العتبة ماجبتوهاش. أرى اندماجا في الطريق مع الأحزاب الاشتراكية الأخرى.
يا لشكر إنك تبالغ في الأحلام والفوز بالمراتب الأولى الثلاث. حزبكم سيتذيل الترتيب حتى ابنكم الذي رشحتموه لن يضفر بالفوز وإن غدا لناظره قريب.
محشمتيش تتحدث عن اي انتخابات .وخير دليل ما وقع في الانتخابات الأخيرة
هههه لك الحق في ان تحلم يا من باع الاوهام للمغاربة عندما ترأستم الحكومة و اغرقتم الشباب في البطالة.
اسوأ حكومة مرت في التاريخ هي الاتحاد الاشتراكي و حكومة العثماني.
سبحان الله وماذا فعلتم لكي يصوت عليكم الشعب ؟؟ وماذا أنجزتم طيلة المدة الماضية وماهي تدخلاتكم لصالح الشعب ؟؟ انها مهزلة من مهازل الزمن ألبئيس زمن التسيب والضحك على الذقون زمن بيع المبادء بأرخص الاثمان زمن التخلي عن الشعب رمن الهرولة وراء الريع !!
الجميع يعلم انه لولا تدخل الزعيم المظلي المدلل لصالح هذا المخلوق ايّام البلًوكاج وقبول دور حزب الذيل لكان حالكم انتهى !!
من لم يستحي يقول ما يشاء ولو الاستهزاء من ذكاء المواطنين !!
لكن العيب كل العيب لمن اراد للبلد ان تكون هكذا !!
* إنه يملك فمه ، فليقول ما شاء .
* و من يدعي بما ليس فيه كذبته شواهد الإمتحان .
دعك تحلم كما شئت. بالله عليك طيل حياتك ما هي انجازاتك وانجازات نائبك لصالح الشعب التي تشفع لك لقول هذا.؟ ما عدا الانجازات الريعية والشخصية التي استفدتما منها.
مجرد استمرار وجودكما في المشهد السياسي يعتبر اهانة للاتحاديين الشرفاء وللوطن ككل.
تبعوا مول الحمام أما الإتحاد الإشتراكي الله يرحمو و يرحم ماليه ، لي مازالين دابا غير الإنتهازيين
انه الحلم في واضحة النهار فالاتحاد الاشتراكي يحتضر بعد وفاة السيد عبد الرحمان اليوسفي رحمة الله عليه والذي يعد نموذج الرجال الوطنيين الحقيقيين المساهمين وليس الانتهازيين.
لااااااااااالى وقعات لصوتوا هما لبغاو الهلاك لبلادنا
الترتيب الفردي أو الجماعي؟؟!! لماذا لا يترشح لشكر للانتخابات لنرى شعبيته على المحك.. إنه يعلم علم اليقين أنه سيكون آخر دائرته الانتخابية لأنه يجثم على صدور مناضلي الاتحاد الاشتراكي ولن يصوت عليه أحد والمقاعد التي سيحصل عليها هي من أعيان من الرحل لديهم من الطرق والوسائل لجلب الأصوات
ادريس لشكر يعتقد أن استقطاب ” نرجس”
لي كان مع البام كافي للوصول إلى المرتبة الثالثة….أفق خفيف الضل ………
هاد رؤساء الاحزاب هاد الايام ولاو كيصرحو شي تصاريح بحال خوتنا الجزاءر وكابراناتهم تستحمرون الشعب